امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه گفته می‌شود در صورتی که وزارت ورزش و جوانان نامه مجوز برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال را ارائه نکند، انتخابات برگزار نمی‌شود، گفت: اصلا چنین چیزی مطرح نیست. وزیر ورزش خودش در مجمع حضور دارد و معنای آن این است که این انتخابات را تایید کرده است. بازرسی کل کشور دخالتی در این موضوع نمی‌کند. آنها فقط یکبار سئوال کردند و گفتند در صورت تایید وزارت ورزش، مانعی وجود ندارد.

وی افزود: هرکس حرفی بزند مبنی بر اینکه سازمان بازرسی به این موضوع ورود می‌کند، حرف خودش است. اینها بازی‌هایی است که یک عده انجام می‌دهند ولی مسئولان مخالف برگزاری انتخابات نیستند. انتخابات قطعا ۱۸ اردیبهشت برگزار می‌شود. بعضی‌ها هم فکر می‌کنند اگر انتخابات برگزار شود، هیچکس به عنوان رئیس انتخاب نخواهد شد که باید بگویم مجمع با اقتدار یک رئیس را معرفی می‌کند.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا با مطرح کردن «بازی یک عده» به علی کفاشیان کنایه می‌زند؟ تاکید کرد: ممکن است کفاشیان باشد. البته شاید این حرفها واقعا نظر خود کفاشیان نباشد ولی من از طرف کفاشیان شنیدم که سازمان بازرسی اجازه برگزاری انتخابات را نمی‌دهد. باید بگویم این خبر، کذب است و سازمان بازرسی در صورت موافقت وزارت ورزش، کاری به این موضوع ندارد.

عابدینی یادآور شد: همانطور که گفتم اگر وزارت ورزش نامه برگزاری انتخابات را هم نزند، حضور خود وزیر و معاونش در مجمع به معنای موافقت آنهاست.

وی درباره اینکه عده‌ای می‌خواهند با آرای سفید در مجمع، انتخابات را تحت تاثیر قرار بدهند، گفت: آرای سفید هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد. در شمارش آرا در مرحله اول، «دو سوم رای مجمع» ملاک است. در مرحله دوم «نصف به علاوه یک رای» و در دور سوم آرای مطلق تعیین کننده رئیس خواهد بود.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که علی کفاشیان از کدام گزینه در انتخابات حمایت می‌کند، گفت: کفاشیان نایب رئیس دو نفر از کاندیدا هست ولی واقعا نمی‌توان گفت او از چه کسی حمایت می‌کند. کفاشیان پیچیدگی خاص خودش را دارد و ممکن است از گزینه‌ای حمایت کند که همه شاخ در بیاورند! با این حال کفاشیان الان حداقل ۳۵ رای دارد و می‌تواند این آرا را در جیب گزینه مورد حمایتش بریزد.