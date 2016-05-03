۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۲۳

گزارش تمرین امروز استقلال؛

حضور یک عضو هیئت مدیره در تمرین/ حمایت هواداران از کادر فنی

عباس کردنوری یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال امروز در تمرین حضور پیدا کرد و به تماشای تمرین آبی پوشان نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز استقلال در کمپ زنده یاد ناصر حچازی و با حضور بیش از ۱۰۰ تماشاگر برگزار شد.

*هواداران استقلال در حساسیت دیدار آبی پوشان مقابل تراکتورسازی مطلع هستند هر روز در تمرین حاضر شده و به تشویق و حمایت از آبی پوشان می پردازند.

*مهدی رحمتی و وحید طالب لو ۳۰ دقیقه زودتر از بازیکنان در زمین حاضر شده و تمرینات ویژه ای را زیر نظر حسین ترابپور انجام دادند.

*عادل شیحی و روزبه چشمی غایبین تمرین امروز بودند.

* عباس کردنوری یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال در تمرین امروز حاضر بود و به همراه منصور پورحیدری و نصرالله عبداللهی به تماشای تمرین نشست.

*حنیف عمران زاده که روز گذشته به طور انفرادی تمرین کرده بود عصر امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد.

*۲۰ بانوی هوادار استقلال امروز در کمپ زنده یاد حجازی حضور پیدا کرده و به تشویق بازیکنان استقلال پرداختند.

*پس از صحبت های سرمربی استقلال، بازیکنان بدنهای خود را گرم کرده سپس زیر نظر اعضای کادر فنی و با نظرات پرویز مظلومی به مرور کارهای تاکتیکی برای دیدار مقابل تراکتورسازی پرداختند.

تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت و از هفته بیست و نهم لیگ پانزدهم در ورزشگاه آزادی میزبان تراکتورسازی تبریز خواهد بود.

