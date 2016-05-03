  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۳۱

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد:

همایش وفاق تشکل‌های دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود

همایش وفاق تشکل‌های دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود

یاسوج - مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های کهگیلویه و بویراحمد گفت: اولین همایش وفاق تشکل‌های دانشجویی استان با حضور مسئولان استانی در یاسوج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم مقدم ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: این همایش با هدف همدلی و وفاق تشکلهای دانشجویی در استان و بیان مشکلات و درخواستهای این تشکلها برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: این همایش فرصتی مناسب برای تبادل افکار و گفتمان تشکلهای مختلف در دانشگاها است.

حجت الاسلام مقدم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیتهای مختلف این نهاد گفت: یکی از برنامه های اخیر دانشگاههای استان برگزاری مراسم معنوی اعتکاف بود.

وی بیان کرد: این مراسم در  پنج پایگاه در دانشگاههای استان برگزار شد و ۶۰۰ دانشجو نیز در این پایگاهها مراسم اعتکاف خود را انجام دادند.

حجت الاسلام مقدم با بیان اینکه دراین مراسم برنامه های مختلفی برای معتکفان اجرا شد، اظهار داشت: در این مراسم، مشاوران و کارشناسان، در راستای مسائل مذهبی، ازدواج و تحصیل به معتکفان مشاوره دادند.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان اظهار داشت: اساتید معارف دانشگاههای استان می توانند با انجام مراحل لازم، آزمون و ارسال مدارک مورد نیاز به شهر قم مجوز تدریس در دانشگاهها را کسب کنند.

وی افزود: در گذشته اساتید دانشگاههای استان باید به صورت حضوری در آزمون شرکت کرده و این مجوز را دریافت می کردند.

حجت الاسلام مقدم بیان کرد: در دانشگاههای استان چهار عضو هیئت علمی گروههای معارف جذب خواهند شد.

وی افزود: از این تعداد یک نفر در دانشگاه علوم پزشکی و سه نفر نیز در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس خواند شد.

کد مطلب 3615952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها