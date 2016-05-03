به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم مقدم ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: این همایش با هدف همدلی و وفاق تشکلهای دانشجویی در استان و بیان مشکلات و درخواستهای این تشکلها برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: این همایش فرصتی مناسب برای تبادل افکار و گفتمان تشکلهای مختلف در دانشگاها است.

حجت الاسلام مقدم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیتهای مختلف این نهاد گفت: یکی از برنامه های اخیر دانشگاههای استان برگزاری مراسم معنوی اعتکاف بود.

وی بیان کرد: این مراسم در پنج پایگاه در دانشگاههای استان برگزار شد و ۶۰۰ دانشجو نیز در این پایگاهها مراسم اعتکاف خود را انجام دادند.

حجت الاسلام مقدم با بیان اینکه دراین مراسم برنامه های مختلفی برای معتکفان اجرا شد، اظهار داشت: در این مراسم، مشاوران و کارشناسان، در راستای مسائل مذهبی، ازدواج و تحصیل به معتکفان مشاوره دادند.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان اظهار داشت: اساتید معارف دانشگاههای استان می توانند با انجام مراحل لازم، آزمون و ارسال مدارک مورد نیاز به شهر قم مجوز تدریس در دانشگاهها را کسب کنند.

وی افزود: در گذشته اساتید دانشگاههای استان باید به صورت حضوری در آزمون شرکت کرده و این مجوز را دریافت می کردند.

حجت الاسلام مقدم بیان کرد: در دانشگاههای استان چهار عضو هیئت علمی گروههای معارف جذب خواهند شد.

وی افزود: از این تعداد یک نفر در دانشگاه علوم پزشکی و سه نفر نیز در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس خواند شد.