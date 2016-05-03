ترکیب تراکتورسازی مقابل الهلال مشخص شد/ استراحت به بازیکنان اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از ساعت ۱۹ امروز در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الهلال عربستان خواهد رفت که امیر قلعه نویی برای این بازی محمد رضا اخباری، کارلوس کاردوسو، شجاع خلیل زاده، علی حمودی، خالد شفیعی، ایوب کلانتری، سینا عشوری، شاهین ثاقبی، فردین عابدینی، آگوستو سزار و آلویس نانگ را به میدان می‌فرستد.

قلعه نویی که با تراکتورسازی صعودش به دور بعدی این مسابقات را به عنوان صدرنشین قطعی کرده است، به بازیکنانی مثل بختیار رحمانی، فرزاد حاتمی، سعید آقایی، محمد ایران پوریان و سروش رفیعی استراحت داده است.

تراکتورسازی هفته آینده باید در دیداری حساس در لیگ برتر به مصاف استقلال برود.