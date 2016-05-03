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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۳۶

لیگ قهرمانان آسیا؛

ترکیب تراکتورسازی مقابل الهلال مشخص شد/ استراحت به بازیکنان اصلی

ترکیب تراکتورسازی مقابل الهلال مشخص شد/ استراحت به بازیکنان اصلی

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با ترکیبی متفاوت نسبت به بازی رفت با الهلال عربستان به مصاف این تیم می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از ساعت ۱۹ امروز در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الهلال عربستان خواهد رفت که امیر قلعه نویی برای این بازی محمد رضا اخباری، کارلوس کاردوسو، شجاع خلیل زاده، علی حمودی، خالد شفیعی، ایوب کلانتری، سینا عشوری، شاهین ثاقبی، فردین عابدینی، آگوستو سزار و آلویس نانگ را به میدان می‌فرستد.

قلعه نویی که با تراکتورسازی صعودش به دور بعدی این مسابقات را به عنوان صدرنشین قطعی کرده است، به بازیکنانی مثل بختیار رحمانی، فرزاد حاتمی، سعید آقایی، محمد ایران پوریان و سروش رفیعی استراحت داده است.

تراکتورسازی هفته آینده باید در دیداری حساس در لیگ برتر به مصاف استقلال برود.

کد مطلب 3615962

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