به گزارش خبرنگار مهر حسینقلی قوانلو عصر سه شنبه در اولین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گلستان در سال ۹۵ اظهار کرد: با تکیه بر بانک های دولتی نمی توانیم از تمام توان استان در بخش صنعت استفاده کنیم.

وی ادامه داد: سال گذشته این کارگروه ۸ جلسه تشکیل داده است که توانسته مشکلات ۵۰ شرکت را بررسی کند.

قوانلو افزود: این کارگروه ۱۰۷ مصوبه داشته است که از این تعداد ۷۲ مصوبه اجرایی و ۳۵ مصوبه یا اجرایی نشده یا در حال اجرا است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان تصریح کرد: بیکاری در سال گذشته به ۱۱.۸ درصد رسیده در حالی که این آمار در سال ۹۲ حدود ۱۳.۷ بوده که از موفقیت های این کارگروه است.

وی با بیان اینکه هفت برنامه عملی در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» به وزارتخانه ها تعریف شده است، افزود: این برنامه ها باعث ایجاد ۱۸۴ هزار شغل و رفع مشکلات ۷۵۰۰ واحد تولیدی در کشور می شود.

قوانلو تاکید کرد: رونق تولید و رفع مشکلات واحدهای صنعتی از وظایف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گلستان است.

وی ادامه داد: با مصوبه های این کارگروه یک هزار و ۵۰۰ شغل در گلستان با حفظ شدن صنایع تولیدی از بین نرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان تصریح کرد: در سال اقتصاد مقاومتی همه دستگاه های اجرایی باید به فکر ایجاد اشتغال جدید باشند.