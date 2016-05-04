حوادث کنونی در سوریه و حلب قلب ما را به درد آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، «خمس الجهیناوی» وزیر خارجه تونس در سخنانی نسبت به اوضاع کنونی سوریه به ویژه استان حلب ابراز نگرانی کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه اظهار داشت: تونس همواره روابط تاریخی با سوریه داشته و از همین روی آنچه که امروز در این کشور می گذرد برای ما بسیار دردناک است.

وزیر خارجه تونس همچنین ضمن ابراز امیدواری برای پایان هرچه سریعتر بحران سوریه اظهار داشت: امیدواریم که امنیت و ثبات هرچه سریعتر به سوریه بازگردد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که چندی پیش «خالد شوکات» سخنگوی دولت تونس در سخنانی با بیان اینکه سیاست خارجی این کشور در قبال بحران سوریه کاملا تغییر کرده است، تصریح کرده بود: تصمیم مقامات وقت در خصوص قطع روابط با سوریه اشتباه بود، زیرا هیچ لزومی برای اتخاذ چنین تصمیمی وجود نداشت.

گفتنی است، تونس در زمان ریاست جمهوری «منصف المرزوقی» در سال ۲۰۱۲ از اولین کشورهایی بود که پیش از آغاز منازعات نظامی در سوریه اقدام به قطع روابط دیپلماتیک با دولت دمشق کرد.