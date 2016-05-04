انتخابات مجلس یکی از کم هزینه ترین انتخابات ادوار گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیشوا، مراسم تقدیر از اعضای هیأت های اجرایی، نظارت و بازرسی بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان پیشوا عصر سه شنبه با حضور محمدرضا یوسفی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران، عباس ملکوتی خواه فرماندار این شهرستان، سیدجمال جلیلی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری، صمد جلیلوند معاون برنامه ریزی و اداری مالی، احمد ملایری بخشدار مرکزی و اعضای هیأت های بازرسی، اجرایی و نظارت در فرمانداری پیشوا برگزار شد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران در این مراسم گفت: انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی یکی از سالم ترین و کم هزینه ترین انتخابات نسبت به ادوار گذشته بود.

محمدرضا یوسفی افزود: همکاری اعضای هیأت های اجرایی و نظارت با اعضای ستاد و همچنین تعامل و وحدت میان مسئولان برگزاری انتخابات در سطح استان و شهرستان ها موجب برگزاری انتخاباتی کم حاشیه و با حضور حداکثری مردم گردید.

وی برنده نهایی این دو انتخابات را مردم دانست و گفت: از آنجا که هیأت های نظارت و اجرایی از میان خود مردم انتخاب شده و همه مراحل انتخابات توسط مردم اداره می شود در نتیجه برنده نهایی انتخابات خود مردم بودند.

فرماندار شهرستان پیشوا نیز در این مراسم با تقدیر از تلاشهای دست اندرکاران برگزاری انتخابات در این شهرستان گفت: انتخابات در سطح شهرستان پیشوا در نهایت امنیت و سلامت برگزار شد که در سایه نصب العین قرار دادن قانون و عمل به فزمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درمورد حق الناس بودن آرای مردم، محقق گردید.

ملکوتی خواه با اشاره به اینکه مشارکت مردم در انتخابات منجر به خلق حماسه سیاسی در این شهرستان شد، افزود: این انتخابات اولین انتخاباتی بود که در طول عمر دولت تدبیر و امید برگزار گردید و درهمین راستا دولت در برگزاری سالم و قانونمند آن حساسیت ویژه ای داشت که خوشبختانه این مهم با حضور حداکثری مردم میسر گردید.

در پایان این مراسم از زحمات و تلاش های هیأت های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجس شورای اسلامی در شهرستان پیشوا با اهدای لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد.