به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با محمد سرافراز رییس رسانه ملی بر اهمیت موضوع گردشگری و انعکاس آن در برنامه های مختلف داخلی و برون مرزی تاکید شد.

رییس صداوسیما در ابتدای این نشست با اشاره به نقش و اهمیت رسانه در گسترش صنعت گردشگری، گفت: یكی از مسائلی كه مورد توجه شبكه‌های مختلف استانی، ملی، برون‌مرزی سیما و صدا بوده، موضوع گردشگری و میراث فرهنگی و تاریخی است كه در دور جدید سیاست‌ها و برنامه‌های رسانه ملی، این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

وی تصریح كرد: بعد از اجرای برجام كه باعث شده رفت و آمدهای توریستی افزایش یابد، توجه رسانه نیز به موضوع گردشگری افزایش یافته است.

سرافراز افزود: آثار تاریخی، اماكن مذهبی و محیط‌های گردشگری كشور همواره مورد توجه گردشگران و به‌ خصوص گردشگران كشورهای اسلامی كه برای زیارت به ایران مسافرت می‌كنند، بوده و لذا صداوسیما اهمیت زیادی را برای معرفی جاذبه‌های گردشگری كشور قائل است و به آن می‌پردازد.

یکی از مهمترین اهداف پرس تی وی معرفی ایران بود

رییس رسانه ملی با اشاره به افزایش همكاری‌های بین رسانه و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اظهار کرد: اگر گردشگری به عنوان یك افق و برنامه‌ریزی بلندمدت مورد توجه است، باید به آن به عنوان یك پروژه ملی توجه شود و این می‌طلبد كه هم زیرساخت‌های این موضوع فراهم شود و هم اینكه سازمان‌های مرتبط در این مورد همكاری داشته باشند.

سرافراز تصریح كرد: آنچه كه اهمیت دارد این است كه قبل از هر چیزی باید چهره واقعی كشور با توجه به قابلیت‌ها و جاذبه‌های آن به گردشگران نشان داده شود تا بر میزان آن ها افزوده شود. زمانی كه در معاونت برون‌مرزی شبكه پرس‌تی‌وی را راه‌اندازی كردیم، یكی از مهمترین اهداف راه‌اندازی این شبكه، معرفی ایران بود و بنابراین بر این هدف متمركز شدیم تا تصویری واقعی از كشور به مخاطبان برون‌مرزی نشان داده شود كه بسیار موفق بودیم و باعث شد مردم دیگر كشورها كه تصویری غیرواقعی و تحت تاثیر شبكه‌های خارجی از ایران داشتند، با شناخت واقعیت ها تصویری واقعی از جمهوری اسلامی ایران پیدا كنند.

وی بیان کرد: تبلیغات و معرفی جاذبه‌های كشور توسط رسانه ملی باعث شده كه چهره واقعی كشور از ابعاد مختلف پیشرفت و امنیت نمایان شود كه مخاطبان، تفاوت حال و گذشته را به خوبی متوجه خواهند شد، لذا ضروری است كه از ظرفیت‌های رسانه‌ در معرفی ایران نهایت بهره‌برداری انجام شود.

رییس رسانه ملی با اشاره به تبلیغ یكی از كشورهای منطقه در معرفی جاذبه‌های توریستی پایتخت خود از طریق برخی شبكه‌های بین‌المللی گفت: در این تبلیغ تلاش شده بود كه چهره این كشور كه كشوری نه چندان توسعه یافته است، به شكلی غلوآمیز پیشرفته نشان داده شود، در حالی كه چنین نبود و بسیاری از مناطق آن كشور سنخیتی با آن تبلیغ ندارد اما ما در تبلیغ و معرفی پیشرفت‌های كشور نه احتیاج به بزرگ‌نمایی داریم و نه خلاف واقع، چرا كه قابلیت‌ها، پیشرفت‌ها و جاذبه‌های كشور به قدری است كه معرفی واقعی آن ها، نقش مهمی در افزایش گردشگردی خواهد داشت.

رییس رسانه ملی با اشاره به اینكه این روزها جریان ضدتبلیغی در خصوص سفر به ایران در برخی شبكه‌های اجتماعی شكل گرفته است، افزود: برخی شبكه‌های اجتماعی در تلاش هستند كه سفر به ایران را ناامن نشان دهند، لذا باید مراقبت كرد كه تصویر واقعی سفر به كشور مخدوش نشود، بنابر این سازمان میراث فرهنگی باید كمك كند تا از طریق شیوه‌های جدید تولید محتوا اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار گیرد.

رسانه ملی از طریق تبلیغات و مشاركت توانسته به فعالیت‌های خود ادامه می دهد

سرافراز با اشاره به اینكه همه سازمان‌ها حسب وظایف و فعالیت‌هایی كه انجام می‌دهند، انتظار دارند رسانه ملی به آن‌ها توجه ویژه نشان دهد، گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌هایی كه وجود دارد در تلاشیم كه این اتفاق بیفتد، اما باید پذیرفت كه رسانه ملی در حال حاضر از طریق تبلیغات و مشاركت توانسته به فعالیت‌های خود ادامه دهد تا كمك دولت و لذا باید بخشی از درآمدهای خود را از این طریق حاصل كند.

مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این دیدار ضمن اشاره به همكاری ارزنده صداوسیما با سازمان میراث فرهنگی در مناسبت‌های مختلف گفت: پرداختن به موضوع گردشگری و معرفی جاذبه های آن با توجه به نیازهایی كه در این بخش داریم ضرورتی است كه هم در فرایند توسعه اقتصادی مطرح است و هم با توجه به تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به چهار بخش جاذبه های گردشگری كشور گفت: گردشگری مذهبی كه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد از سفرهای اتباع كشورهای دیگر به ایران را به خود اختصاص داد ظرفیت بالایی است كه در هدف گذاری های ما بر اساس اهداف سند چشم اندازه ۲۰۲۰ می تواند سهم بالایی را به خود اختصاص دهد.

سلطانی فر در بخشی از سخنانش گفت: تراز گردشگر خارجی ما اكنون منفی است یعنی حدود شش میلیون و ششصد هزار گردشگر ایرانی به خارج سفر كردند و پنج میلیون دویست هزار نفر گردشگر خارجی به ایران آمدند كه البته آمار سفر خارجی ایرانیان در اربعین حسینی گردشگری مطلوبی به حساب می آید و هدف گذاری ما این است كه گردشگران را ساماندهی زمانی و مكانی كنیم و با ارائه خدمات مطلوب بخش گردشگری داخلی را رونق بخشیم.

امیدواریم با ایجاد كمیته كاری با صداوسیما به اهداف مشترك برسیم

وی افزود: ما معتقدیم برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی باید از ظرفیت های گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی بهره ببریم و حاضریم در این زمینه به ویژه در امر تبلیغ با بخش خصوصی وارد عمل شویم و در این زمینه برای تولیدات بیشتر در رسانه ملی به ویژه در بخش برون مرزی خواستار تعامل و همكاری هستیم.

سلطانی فر اقدامات رسانه ملی در زمینه معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری ایران را مورد تائید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دانست و گفت: رویكرد صدا و سیما، رویكرد خوبی است و ما انتظارات زیادی داریم و امیدواریم با تعامل بیشتر و ایجاد كمیته كاری در این زمینه به اهداف مشترك نائل شویم.

وی ظرفیت آینده گردشگری از ایران را تا ۲۰ میلیون نفر در سال ارزیابی كرد كه تا ۱۰ سال دیگر تحقق یابد و از این ظرفیت ۳۰ میلیارد دلار درآمد نصیب كشور شود.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به نقش صنایع دستی در اقتصاد مقاومتی، كاهش بیكاری و درآمدزایی آن برای مردم، تصریح كرد: در صنایع دستی جزو سه كشور بزرگ جهان چین، هند و ایران هستیم كه در ۳۶۰ رشته فعالیت داریم و در خیلی از این رشته‌ها سرآمد دنیا هستیم و این ظرفیت بالایی است كه اگر از طریق رسانه به معرفی صحیح آن بپردازیم، نقش مهمی در اشتغال پایدار و ارزان خواهد داشت.

در پایان این نشست مقرر شد تا با تشكیل كمیته ای مشترك از طریق روابط عمومی دو سازمان، زمینه همكاری های بیشتر فراهم شود.