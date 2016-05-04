به گزارش خبرنگار مهر،این همایش ۲۳ اردیبهشت ماه به همت آکادمی ملی فوتبال ایران و همکاری هیئت فوتبال استان البرز در تالار شهیدان نژادفلاح کرج به انجام می رسد.

این همایش برای مربیان زن و مرد شرکت کننده رایگان است و در پایان به حاضران در این همایش گواهی اختصاصی اهدا می شود.

این همایش ملی در آستانه آغاز اوقات فراغت دانش آموزان و فعالیت مدارس فوتبال در فصل بهار و تابستان برگزار می شود و قرار است با حضور اساتید مطرح کشور موضوعات مهم حوزه آموزش فوتبال پایه و دانش افزایی مربیان در آن مطرح شود.

پیش از این استان البرز در سال گذشته میزبان فستیوال فوتبال پایه کشور در دو بخش پسران و دختران در مجموعه ورزشی کوهسار ساوجبلاغ بوده است و سال جدید نیز در برنامه های آکادمی ملی فوتبال ایران مشارکتی جدی دارد.

ساماندهی فعالیت مدارس فوتبال در استان البرز در ۲ سال اخیر و ضابطه مند شدن باشگاه ها در زمینه فوتبال پایه موجب شده است البرز به عنوان یکی از استان های پیشرو کشور در زمینه آموزش فوتبال پایه مطرح شود.