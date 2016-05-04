  1. استانها
  2. البرز
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶

با حضور ۶۰۰ مربی از سراسر کشور؛

همایش ملی فوتبال پایه در البرز برگزار می‌شود

همایش ملی فوتبال پایه در البرز برگزار می‌شود

کرج- همایش ملی فوتبال پایه(گرسروتز) با حضور و مشارکت ۶۰۰ مربی فعال کشور در رده های سنی پایه به میزبانی استان البرز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،این همایش ۲۳ اردیبهشت ماه به همت آکادمی ملی فوتبال ایران و همکاری هیئت فوتبال استان البرز در تالار شهیدان نژادفلاح کرج به انجام می رسد.

این همایش برای مربیان زن و مرد شرکت کننده رایگان است و در پایان به حاضران در این همایش گواهی اختصاصی اهدا می شود.

این همایش ملی در آستانه آغاز اوقات فراغت دانش آموزان  و فعالیت مدارس فوتبال در فصل بهار و تابستان برگزار می شود و قرار است با حضور اساتید مطرح کشور موضوعات مهم حوزه آموزش فوتبال پایه و دانش افزایی مربیان در آن مطرح شود.

پیش از این استان البرز در سال گذشته میزبان فستیوال فوتبال پایه کشور در دو بخش پسران و دختران در مجموعه ورزشی کوهسار ساوجبلاغ بوده است و سال جدید نیز در برنامه های آکادمی ملی فوتبال ایران مشارکتی جدی دارد.

ساماندهی فعالیت مدارس فوتبال در استان البرز در ۲ سال اخیر و ضابطه مند شدن باشگاه ها در زمینه فوتبال پایه موجب شده است البرز به عنوان یکی از استان های پیشرو کشور در زمینه آموزش فوتبال پایه مطرح شود.

کد مطلب 3616310

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها