محمدرضا محمدرضاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اقدامات انجام شده در مرکز نگهداری و عقیم سازی سگ‌های بلاصاحب در کرمان را تشریح و اظهار کرد: مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب از اسفندماه سال گذشته در زمینی به وسعت ۵۰۰ مترمربع شامل فضای محصور، دفتر کار، سرویس‌های بهداشتی، اتاق معاینه و عمل، قرنطینه و اتاق نگهبانی به طور رسمی آغاز به کار کرد.

وی افزود: تهیه و ساخت قفس برای تله گذاری و ادوات خفت گیری و پوزه بند، همچنین تهیه دستگاه پلاک کوب و پلاک برای پلاک گذاری، انعقاد قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی جهت درمان و عقیم سازی و تلاش به منظور جذب حمایت گروه‌های حامی از دیگر اقداماتی است که به مرحله انجام رسیده است.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمان در مورد انجام پروسه زنده گیری تا رهاسازی گفت: پس از درخواست شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷، تماس تلفنی یا درخواست کتبی، اکیپ مورد نظر اقدام به شناسایی منطقه و تله گذاری و نهایتا گرفتن سگ‌ها و انتقال به پناهگاه می‌کنند.

محمدرضاخانی با بیان اینکه پس از انتقال حیوان‌ها به پناهگاه، آنها به قفس نگهداری موقت مرکز نگهداری منتقل و عملیات معاینه و تشخیص و تفکیک سگهای سالم از آلوده زیر نظر دامپزشک انجام می‌شود، تصریح کرد: سگ‌های سالم توسط دامپزشک واکسیناسیون و قرنطینه می‌شوند.

وی گفت: پس از طی دوره قرنطینه، اقدام به عمل عقیم سازی، پلاک گذاری و در نهایت شناسنامه دار کردن سگ‌ها می‌شود.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمان اظهار کرد: در مرحله نهایی پس از گذراندن دوران نقاهت بعد از عمل که پنج روز به طول می انجامد، سگ‌ها به افراد متقاضی که در خصوص نگهداری مناسب حیوان و عدم رهاسازی و انجام دوره ای معاینات و مراقبت های بهداشتی لازم تعهد داده‌اند، تحویل شده و یا در محل نگهداری می‌شوند.

محمدرضاخانی با تاکید بر اینکه ظرفیت محل نگهداری سگ‌های بلاصاحب ۵۰۰ قلاده سگ است، گفت: از ابتدای طرح تاکنون حدود ۱۹۰ قلاده سگ بلاصاحب زنده گیری شده است.

وی با تشکر از سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای حامی و دوستداران حیوانات که با حمایت‌ها و همکاری خود به صورت مرتب و روزانه اقدام به تهیه غذا، دارو و سایر ملزومات مورد نیاز این حیوانات می‌کنند، تصریح کرد: همکاری و حمایت این افراد ما را در انجام این کار مهم مصمم‌تر کرده است.