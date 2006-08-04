كتابت عثمان طه مانعي براي صحيح خواندن قرآن توسط مبتديان است

حسين رضاخواه مدير مؤسسه قرآني مقربون در گفتگو با خبرنگار "مهر" در اصفهان، در ابتدا به بيان سير تاريخي رسم الخط عثماني كه عثمان طاها نيز از آن پيروي كرده پرداخت و گفت: حدود هزار كتاب در مورد رسم الخط عثماني از قرن دوم هجري نوشته شده كه اين آثار مدعي هستند در زمان نزول وحي نحوه نوشتن و كتابت كامل نبوده است.

رضاخواه هزار كتاب نوشته شده در اين زمينه را كپي برداري از روي چند نسخه اصلي دانست و اظهار داشت: در تحقيق جامع و كاملي كه در بيش از ده هزار صفحه انجام شده، به اين ايده دست يافته ايم كه كتابت در زمان نزول وحي كامل بوده، در اين كتابت هم الف شناخته شده بوده، هم نقطه و هم اعراب و اين درست برخلاف ادعاي آنهائي است كه مي گويند به مرور زمان اين نشانه ها تكميل شده است.

اين پژوهشگر كتابت قرآن، دو ايراد عمده و اصلي را به قرآني كه عثمان طاها كتابت كرده وارد كرد و گفت: اين قرآن به صورتي نوشته شده كه آموزشهاي كافي براي نحوه قرائت و ترتيل امان پذير نيست و امكان صحيح خواني آن نيز وجود ندارد چون ثقيل نوشتن مبناي كار است.

وي نمونه اي از نقايص ثقيل نوشتن را اينگونه بيان كرد: جمع بستن كلمات در اين نوع كتابت با هم تفاوت دارد يعني يك كلمه در دوجاي قرآن به دو صورت متفاوت آمده و يا الف جمع در يك جا آمده و در جاي ديگر نيامده است.

مدير موسسه المقربون نوزده سازي را يكي از معايب بزرگ اين شيوه كتابت دانست و افزود: در اين نوع كتابت اصرار زيادي بر نوزده سازي وجود دارد و به همين دليل در جاي جاي قرآن شاهديم كه "الف" و يا برخي از نشانه ها حذف مي شود تا اسلوب نوزده سازي رعايت شود به طوري كه در قرآن عثمان طاها 25 هزار و188 "الف" بزرگ وجود دارد كه تعداد "الف" هاي حذف شده براي اينكه مضربي از نوزده شوند7هزار و409عدد است.

وي براينكه تحقيقات وي مورد تائيد اكثرعلما و مراجع همچون آيت الله مكارم شيرازي، آيت الله فاضل لنكراني، آيت الله معرفت و آيت الله خزعلي قرار گرفته تاكيد كرد گفت: اين علما نيز كتابت عثمان طاها را موجب غلط خواندن قرآن حتي توسط غير مبتديان مي دانند.

رضاخواه علاوه بر وارد كردن اين دو انتقاد بر كتابت عثمان طاها، دو نقطه قوت اين قرآن را زيبا نويسي و صفحه بندي قرآن604 صفحه اي دانست و افزود: البته صفحه بندي اين قرآن نيز توسط حافظ عثمان ابداع شده و نه عثمان طاها.