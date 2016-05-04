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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام:

موزه تاریخ طبیعی ایلام آماده استقبال از علاقمندان محیط زیست است

موزه تاریخ طبیعی ایلام آماده استقبال از علاقمندان محیط زیست است

ایلام-مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام با اشاره به اینکه موزه تاریخ طبیعی ایلام آماده استقبال از علاقمندان محیط زیست است، گفت: این موزه در مساحت پنج هزار متر مربع ساخته شده است.

 مازیار سلیمان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موزه تاریخ طبیعی و سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی در ایلام می تواند در ارتقا فرهنگ حفاظت از محیط زیست نقش مهم و مؤثری ایفا کند.

وی با بیان اینکه موزه تاریخ طبیعی ایلام مساحت پنج هزار متر مربع و یک هزار و ۸۰۰ متر زیربنا در دو طبقه احداث شده است، گفت: در این موزه انواع نمونه های تاکسیدرمی جانوران جهت آشنایی دانش آموزان، دانشجویان و عموم مردم علاقمند به محیط زیست به نمایش گذاشته شده و تعدادی از انواع پستانداران، پرندگان، خزندگان و اسکلت های جانوری گونه های مختلف جانوری نگهداری می شود.

سلیمان نژاد با اشاره به اینکه سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی در سال ۸۶ با انتقال شش رأس گوزن از جزیره اشک دریاچه ارومیه به ایلام شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر تعداد ۴۰ رأس گوزن زرد در این سایت وجود دارد، اظهارداشت: وضعیت گوزن های زرد ایرانی در  سایت تکثیر و پرورش ایلام به دلیل شرایط طبیعی و جغرافیایی مناسب استان بسیار مطلوب است.

وی یادآور شد: سایت پرورش گوزن ایلام یکی از سایت های موفق در نگهداری و تکثیر گوزن زرد ایرانی در کشور است و انتظار می رود در چند سال آینده شاهد تکثیر بیشتر این گونه در معرض انقراض باشیم.

کد مطلب 3616624

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