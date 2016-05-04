نیازسنجی و مهندسی مخاطب مهمترین کارکرد رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خدادی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های مازندران اظهار داشت: در گذشته سرعت دسترسی به اطلاعات و مالکیت اطلاعات محدود بود اما در دنیای امروز مردم در هرکجای دنیا به‌راحتی اطلاعات را در هر زمینه‌ای می‌توانند کسب کنند.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران افزود: با پیشرفت تکنولوژی، کارکرد رسانه جایگاه خود را از دست خواهد داد چراکه در دنیای ناشناخته‌ای قدم برمی‌داریم که کنترل همه‌چیز از دست خارج‌شده است.

خدادی بابیان این‌که امروز نیاز به شناخت دنیای اطراف از ضروریات است تصریح کرد: ساختار اطلاعاتی در حال توزیع به‌گونه‌ای بوده که در سه سال گذشته به‌اندازه ۸۵ درصد کل تاریخ بشری گردش اطلاعات صورت گرفته است.

وی بابیان این‌که در دنیای امروز هر شخصی خبر را پردازش و پخش می‌کند گفت: رسانه باید با مختصات جدید آشنا باشد و با آسیب‌شناسی مختلف بتواند ارتباط مؤثر برقرار کندتا اثر منفی نداشته باشد.

مدیرعامل ایرنا از رسانه به‌عنوان فصل مشترک بشریت یادکرد که مرزها را از بین برده است گفت: روش‌های قدیمی گذشته تأثیرگذار نیست و اولین مسئله‌ای که باید در اطلاع‌رسانی سرمایه‌گذاری شود، مهندسی مخاطب و شناسایی مخاطب‌های موردنظر است که باید دسته‌بندی شود زیرا در گذشته از اطلاعات به مخاطب می‌رسیدیم ولی امروزه از مخاطب به رسانه می‌رسیم.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، نیاز مخاطب را اولاترین کارکرد روابط عمومی و رسانه عنوان کرد و اظهار داشت: اطلاعاتی که ارائه می‌شود باید متمایز، متنوع و متفاوت باشد و افکار عمومی نباید به‌یک‌باره و در کوتاه‌مدت بمباران اطلاعات شود، بلکه در مدت‌زمان طولانی و به‌صورت مداوم و با مهندسی، اطلاعات در اختیار مخاطب قرار گیرد.

وی اولین کار رسانه را جمع‌آوری اطلاعات میدانی از جامعه ذینفعان برشمرد و خاطرنشان کرد: دنیای تبلیغات به پایان رسیده و اطلاع‌رسانی در دنیای امروز مدنظر است و جسارت در جمع‌آوری اطلاعات را نباید از دست داد و در تولید محتوا آنچه مردم می‌دانند نباید گفته شود بلکه آنچه نمی‌دانند را باید گفت.