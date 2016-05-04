راه اندازی بیمارستان بوعلی نیاز اصلی مردم چادگان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله معتمدی ظهر چهارشنبه در بازدید از بیمارستان بوعلی چادگان که روز گذشته با حضور معاون وزیر بهداشت در این شهر افتتاح شد، اظهار داشت: شهرستان چادگان ۶۳ روستا دارد که ۵۰ روستا در مناطق محروم چنار رود قراردارند و فاصله آخرین روستا تا مرکز شهرستان ۷۰ کیلومتر است که پیمودن این مسیر برای روستائیان به منظور درمان تا شهرستان های همجوار، مشکلاتی را برای روستائیان ایجاد می‌کرد که با راه‌اندازی بیمارستان بوعلی از مشکلات روستائیان کاسته شد.

وی بیان کرد: از مسئولان انتظار داریم نسبت به شبانه روزی کردن درمانگاهای چادگان و رزوه عنایت ویژه‌ای داشته باشند تا مردم در آسایش بوده و از مهاجرت آنها به شهرها کاسته شود.

فرماندار شهرستان چادگان اضافه کرد: چادگان یکی از مراکز گردشگری غرب اصفهان است که به طور متوسط روزانه پذیرای ۱۰ هزار گردشگر است که تاسیس و راه‌اندازی بیمارستان از اهمیت خاصی برخوردار بود.

وی گفت: بیمارستان بوعلی چادگان در زمینی به مساحت ۳۵ هزار مترمربع بازیربنای ۳۲۰۰ مترمریع در سه طبقه با هزینه ای بالغ بر ۷۳ میلیارد ریال احداث شده است و صد درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معتمدی بیان کرد: این بیمارستان دارای بخش‌هایی مانند اورژانس، زنان و زایمان، داخلی، نوزادان، جراحی، بستری همودیالیز زایشگاه، CCU، ICU و NICU، بخش‌های پاراکلینیک شامل آزمایشگاه، تست ورزش، رادیو لوژی و نوار مغز است.