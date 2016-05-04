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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی:

۱۲۳۰ زندانی خراسان جنوبی آموزش های فنی و حرفه ای را فراگرفتند

۱۲۳۰ زندانی خراسان جنوبی آموزش های فنی و حرفه ای را فراگرفتند

بیرجند- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به یک هزار ۲۳۰ زندانی استان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند ظهر چهارشنبه در نشست مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی و  اداره کل زندانها استان اظهارکرد:آموزش های مهارتی در قالب ۱۸۱ هزار و ۲۸۱ نفر ساعت به مددجویان ارائه شد.

وی توانمندسازی و آموزش را یکی از مولفه های توسعه انسانی دانست و بیان کرد: مشارکت توام با بهره‌وری نیروی انسانی گامی مهم در توسعه کشور است.

 وی بیان داشت: همچنین نیروی انسانی توانمند بر روی شاخص هایی از جمله رشد اقتصادی، اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد تاثیرگذار است.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه مهارت آموزی و ایجاد شرایط اشتغال زمینه اعتیاد و بزهکاری را کاهش می دهد، بیان داشت: باید با تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی زندانیان از روی آوری مجدد آنها به تخلف جلوگیری کنیم.

خوشایند با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان امور زندانها و ستاد مبارزه با موادمخدر گفت:  در این راستا نسبت به آموزش زندانیان و معتادین درمان یافته و خود معرف اقدام می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری ۶۸ دوره آموزشی برای مددجویان زندانهای استان گفت: ۶۱ حرفه به مهارت آموزان زندانها آموزش داده شده است.

کد مطلب 3616708

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