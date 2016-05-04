شهرهای گلستان سه بار لرزید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری گلستان، صادقعلی مقدم اظهار کرد: وقوع این سه زلزله به مرکزیت شهر گرگان مرکز استان و شهر بندرترکمن در غرب استان و در طول زمانی کمتراز ۱۵ ساعت بوده است.
وی با اشاره به میزان شدت زلزلههای یاد شده بیان کرد: اولین زلزله روز گذشته سهشنبه به مقیاس ۲.۱ ریشتر، راس ساعت ۱۶:۳۷، در طول جغرافیایی۵۴.۴۱۲ و عرض جغرافیایی ۳۶.۷۱۱ و عمق هشت کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.
مقدم یادآور شد: زلزله دوم گرگان نیز به فاصله چند ساعت با همان مقیاس ریشتر، راس ساعت ۲۲:۳۹، در طول جغرافیایی ۵۴.۴۳۶ و عرض جغرافیایی ۳۶.۹۰۹ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین روی داد.
وی با اشاره به زلزله صبح امروز در استان تصریح کرد: این زلزله صبح چهارشنبه راس ساعت ۵:۴۱، در مقیاس ۲.۳ ریشتری، در طول جغرافیایی ۵۳.۶۴۲ و عرض جغرافیایی ۳۷.۳۰۱ در عمق ۹ کیلومتری از سطح زمین شهربندرترکمن را لرزاند.
وقوع ۱۰ زلزله از ابتدای سال تاکنون در گلستان
دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران گلستان بااشاره به شدت کم این زلزلهها ادامه داد: اگر چه هیچ دلیل علمی مبنی بر وقوع زلزلههای کوچک به عنوان پیشدرآمد زلزلههای بزرگ نیست، اما بدون شک هشداری قوی و شاید هم پیامی تلخ برای استان است که مراقب وقوع شرایط سختتری باشد.
مقدم ادامه داد: از آغاز سال تاکنون ۱۰ زلزله در گلستان روی داده که نشان میدهد امسال در هر بازه زمانی کمتراز پنج روز یک زلزله روی داده است.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع برای این استان شمالی نگرانکننده است و تبعات خوشآیندی را نمیتواند در پی داشته باشد.
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