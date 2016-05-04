  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

مدیر کل مدیریت بحران گلستان:

شهرهای گلستان سه بار لرزید

شهرهای گلستان سه بار لرزید

گرگان- مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان گفت: از روز سه شنبه تا صبح چهارشنبه سه زمین لرزه در دو نقطه جغرافیایی گلستان به وقوع پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری گلستان، صادق‎علی مقدم اظهار کرد: وقوع این سه زلزله به مرکزیت شهر گرگان مرکز استان و شهر بندرترکمن در غرب استان و در طول زمانی کمتراز ۱۵ ساعت بوده است.

وی با اشاره به میزان شدت زلزله‎های یاد شده بیان کرد: اولین زلزله روز گذشته سه‎شنبه به مقیاس ۲.۱ ریشتر، راس ساعت ۱۶:۳۷، در طول جغرافیایی۵۴.۴۱۲ و عرض جغرافیایی ۳۶.۷۱۱ و عمق هشت کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

مقدم یادآور شد: زلزله دوم گرگان نیز به فاصله چند ساعت با همان مقیاس ریشتر، راس ساعت ۲۲:۳۹، در طول جغرافیایی ۵۴.۴۳۶ و عرض جغرافیایی  ۳۶.۹۰۹ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین روی داد.

وی با اشاره به زلزله صبح امروز در استان تصریح کرد: این زلزله صبح چهارشنبه راس ساعت ۵:۴۱، در مقیاس ۲.۳ ریشتری، در طول جغرافیایی ۵۳.۶۴۲ و عرض جغرافیایی ۳۷.۳۰۱ در عمق ۹ کیلومتری از سطح زمین شهربندرترکمن را لرزاند.

وقوع ۱۰ زلزله از ابتدای سال تاکنون در گلستان

دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران گلستان بااشاره به شدت کم این زلزله‎ها ادامه داد: اگر چه هیچ دلیل علمی مبنی بر وقوع زلزله‎های کوچک به عنوان پیش‎درآمد زلزله‎های بزرگ نیست، اما بدون شک هشداری قوی و شاید هم پیامی تلخ برای استان است که مراقب وقوع شرایط سخت‎تری باشد.

مقدم ادامه داد: از آغاز سال تاکنون ۱۰ زلزله در گلستان روی داده که نشان می‎دهد امسال در هر بازه زمانی کمتراز پنج روز یک زلزله روی داده است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع برای این استان شمالی نگران‎کننده است و تبعات خوش‎آیندی را نمی‎تواند در پی داشته باشد.

کد مطلب 3616716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها