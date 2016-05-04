مراقب «سرخیو آگوئرو» باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید چهارشنبه شب در دیدار برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان منچسترستی خواهد بود. دیدار رفت این دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسیده است.

سرمربی پیشین تیم فوتبال رئال مادرید در خصوص این بازی گفت: مهاجم منچسترسیتی خیلی خوب است. رئال مادرید باید مراقب این بازیکن باشد. سرخیو آگوئرو به راحتی می تواند در سانتیاگو برنابئو گل بزند. متوقف کردن او آسان نخواهد بود.

آنچلوتی در ادامه تصریح کرد: در بازی نخست، راموس و پپه او را زیر نظر داشتند و امیدوارم در بازی برگشت هم این اتفاق بیفتد. البته برای رئال کار ساده ای نیست.

سرمربی فصل آینده بایرن ادامه داد: منچسترسیتی در بازی رفت در نیمه نخست نمایشی بسیار عالی داشت. اما در نیمه دوم خسته شدند.