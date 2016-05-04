بررسی علل و عوامل پرخاشگری و ناشکیبایی در «غیرمحرمانه»

به گزارش خبرنگار مهر، مستند مناظره «غیر محرمانه» در این قسمت از برنامه خود سراغ مساله گفتگو و تعامل در جامعه ایرانی رفته و علل و عوامل موثر در تحقق جامعه ای مدارا محور را مورد بررسی قرار داده است.

نادر آزاده جامعه شناس، پروین ناظمی روانشناس و مشاور به همراه محمود احمدی افزادی مجری کارشناس در این برنامه حضور دارند. در کنار این افراد علیرضا عاصم یوسفی تهیه کننده و نرگس سادات اصفا پژوهشگر برنامه اعضای اتاق فکر این هفته را که پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت روی آنتن شبکه دو می رود، تشکیل می دهند.

در این برنامه دیدگاه های مختلفی چون آموزش ایرانی ها برای کسب مهارت های گفتگو در خانواده و جامعه، نقدپذیری، ناآشنایی با حقوق و تکالیف اجتماعی و سوالاتی مانند اینکه آیا دلایل پرخاشگری در جامعه به موضوعاتی چون توقعات زیاد، دغدغه های شغلی و اجتماعی، بی اعتمادی، مشکلات مالی و نبود امنیت شغلی، حدود گفتگو و ... مطرح خواهد شد.

همچنین در برنامه روز جمعه ۱۷ اردیبهشت محسن فاطمی روانشناس و استاد دانشگاه، محمد همایون سپهر مردم شناس و استاد دانشگاه، بهروز محمودی بختیاری زبان‌شناس و دانشیار پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران حاضر هستند. در این مناظره علل و عواملی که بنا به دیدگاهی سبب شده جامعه به سمت پرخاشگری، ناشکیبایی و کاهش مدارا حرکت کند و همچنین دیدگاه دیگری که معتقد است جامعه به سمت بی مدارایی حرکت نکرده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مستند مناظره «غیر محرمانه» به تهیه کنندگی علیرضا عاصم یوسفی و اجرای محمود احمدی افزادی با روایت مهدی بابایی کاری از گروه امور اجتماعی است که پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۲۱ از شبکه دو روی آنتن خواهد رفت و باز پخش آن جمعه ساعت ۱۵:۳۰ و دوشنبه ساعت ۱۳ خواهد بود.