ایوبی با مدیران جشنواره فیلم «مقاومت» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی به همراه دبیر جشنواره فیلم فجر و مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری در دیدار با سردار جباری، نیرومند و محمد خزاعی دبیر جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت» در جریان مسایل و امورات جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت» قرار گرفته و بر همکاری همه جانبه سازمان سینمایی با این رویداد تاکید کرد.

رییس سازمان سینمایی در این دیدار گفت که جشنواره فیلم «مقاومت» جشنواره مهم سینمایی برای پاسداشت حریم حرمت مدافعان انقلاب و نظام اسلامی است و همه دوستداران تعالی نظام و انقلاب اسلامی وظیفه قلبی خود می دانند که با مشارکت در این جشنواره سهمی در به تصویر کشیدن هنرمندانه حماسه دفاع ملت ایران داشته باشند.

در این دیدار که محمد حیدری دبیر جشنواره فیلم فجر و سیدمصطفی ابطحی مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری نیز حضور داشتند مقرر شد با حضور مدیران سازمان سینمایی جشنواره ای درخور نام بلند دفاع مقدس ملت ایران برگزار شود.