ارسال ۲۷۳ مقاله تخصصی به دبیرخانه همایش نجوم در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح یازدهمین همایش دانشآموزی نجوم در محل مرکز نجوم استان زنجان، افزود: این همایش با حضور دانشآموزان استانهای کردستان، همدان، کرمانشاه، قزوین و زنجان به میزبانی زنجان برگزار میشود.
وی با اذعان به اینکه اطلاع رسانی در خصوص برگزاری همایش نجوم دانش آموزی در استانهای شرکت کننده ضعیف بوده است ادامه داد: ۲۷۳ مقاله از بین دانشآموزان مقاطع تحصیلی اول و دوم متوسطه استانهای کردستان، همدان، کرمانشاه، قزوین و زنجان به دبیرخانه این همایش ارسالشده است.
عباسی درباره اهمیت علم نجوم گفت: نجوم در میان مسلمانان جایگاه ویژهای داشته و دانشمندان بسیاری را درزمینه نجوم به جهان معرفی کرده است و برای گسترش این علم باید رابطه آن با سایر علوم مانند فیزیک و مبانی نظری بررسی شود.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزشوپرورش با اشاره به اینکه تعداد شرکتکنندگان در این همایش نسبت به دوره قبل ۱۱ درصد رشد دارد افزود: فعالیتهای انجمن نجوم کانون سهروردی زنجان به لحاظ کیفیت قابلقبول است، ولی میتوان ازنظر کمی به این فعالیت ها ایراد وارد کرد.
عباسی افزود: از مسوولان اجرایی یازدهمین همایش دانشآموزی نجوم قطب چهار کشور انتظار میرود دلایل اطلاعرسانی ضعیف برگزاری این همایش در استانهای شرکتکننده را موردبررسی قرار دهند.
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