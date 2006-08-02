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۱۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۲۰

پارلمان آلمان :

فيشر به عنوان نماينده پارلمان آلمان به ايران سفر كرده است

پارلمان آلمان سفر وزير امورخارجه سابق اين كشور به ايران را در چارچوب فعاليتهاي يك نماينده پارلمان قلمداد كرده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه دي ولت ، منابع خبري در پارلمان آلمان با اعلام اين مطلب افزودند : " يوشكا فيشر " در قالب يك نماينده پارلمان با مقامهاي ايراني ديدار و گفتگو مي كند .

اين در حالي است كه " مارتين يگر " سخنگوي وزارت امورخارجه آلمان نيز در سخناني تصريح كرد : سفر فيشر به ايران يك ماموريت رسمي نيست .

اين واكنش وزارت امورخارجه آلمان در پاسخ به برخي اظهار نظرهاي مبني بر گفتگوي وزير امورخارجه سابق آلمان درباره موضوع هسته اي ايران اعلام شده است .

دي ولت در ادامه نوشت : اگرچه از زماني كه فيشر به عنوان استاد ميهمان در يكي از دانشگاههاي آمريكا مشغول به كار شد، بايد پست نمايندگي پارلمان را تحويل مي داد، اما وي تا آخر ماه آگوست همچنان در اين پست باقي مي ماند .

سخنگوي وزير امورخارجه آلمان همچنين تصريح كرد : فيشر با "فرانك - والتر اشتاين ماير" وزير امورخارجه كنوني آلمان در رابطه تنگاتنگ بوده و پيش از انجام اين سفر، گفتگوهايي ميان آنها انجام شده است .  

بر اساس گزارش شبكه خبري دويچه وله وزير امورخارجه سابق آلمان امروز با " منوچهر متكي"، وزير امورخارجه ايران ديدار و گفتگو مي كند .

 فيشر دوشنبه شب وارد تهران شد و تا روز پنجشنبه در ايران به سر مي برد .

کد مطلب 361686

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