به گزارش خبرنگار مهر، سعید پاک‌سرشت بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران مجتمع گازی پارس جنوبی اظهار داشت: این مجتمع گازی نقش بسیار مهمی در تامین سبد انرژی کشور دارد و بیشترین میزان تولید گاز کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع نیازهای صنعت نفت و گاز، ادامه داد: تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک های علم و فناری یکی از برنامه‌های اساسی شرکت ملی گاز ایران است.

مدیر پژوهش و فن‌آوری شركت ملی گاز ایران از تلاش برای ایجاد کسب و کار جدید برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و اضافه کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در سال‌های اخیر رشد خوبی داشته‌اند و می‌توانند خدمات موثری را به صنعت ارائه کنند.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی پارك‌های علم و فن‌آوری و رسیدن به جایگاه علمی در سطوح گسترده صنعت نفت و گاز در قطب اقتصادی عسلویه، بیان کرد: امیدواریم با تلاش مدیران مجتمع گازی پارس جنوبی شاهد ارتباط مناسب با شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم.

پاک‌سرشت خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان نقشی مهم در ارائه راهکارهای و تولید نیازهای صنایع به‌ویژه در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دارند که صنعت نیز باید حمایت لازم را از آن داشته باشد.

حسین صابری معاون پارك علم و فن‌آوری پردیس نیز در این نشست خواستار حمایت شرکت‌های نفت و گاز از فعالیت‌های پارك‌های علم و فن‌آوری شد و اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم هم‌راستا با صنعت به ارائه خدمات مناسب بپردازیم.