انتقاد از رهبری مد و لباس کشور توسط شرکت های ایتالیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، کبری خزعلی در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص تشكیل تمدن اسلامی و طی مراحل پنج گانه آن افزود: مرحله اول شكل گیری انقلاب اسلامی و سپس تشكیل نظام اسلامی و مرحله سوم كه اكنون در آن قرار داریم یعنی «تشكیل دولت اسلامی» است كه تا وقتی این مرحله به طور كامل محقق نشده باشد «جامعه اسلامی» تشكیل نخواهد شد و گام نهایی تحقق «تمدن اسلامی» است كه البته به معنای كشورگشایی نیست بلكه به معنای تأثیر پذیرفتن فكری ملت‌ها از اسلام است و تولید الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی لازمه تحقق «تمدن اسلامی» است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ضمن بیان وظایف حوزه زنان و خانواده در تدوین الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی تأكید کرد: تا زمانی كه دولت‌ها به طور كامل درصدد اجرای ملاك‌ها و شاخص‌های اسلامی نباشند حركت «دولت اسلامی» به سمت «جامعه اسلامی» صورت نخواهد پذیرفت و در حد گفتمان باقی خواهد ماند و برای نمونه می‌توان موضوع حجاب و عفاف و مد و لباس را در این حوزه مثال زد كه تا زمانی شركت‌های مد ایتالیا بخواهند رهبری مد و لباس ما را به عهده بگیرد این چرخه با تعلل روبرو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه آخرین اقدامات، دستاوردها و گزارشات دستگاه‌ها با توجه به وظایف مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه شاخص‌های خانواده در اسلام مطرح شد كه اعضاء نیز نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

همچنین در این جلسه از برنامه «دوستت دارم مادر» و «دوستت دارم پدر» كه به مناسبت ایام ولادت حضرت زهرا(س) و حضرت علی (ع) از شبكه پنج سیما پخش می‌شود، باتوجه به محورهای ارزشی آن از جمله «احترام به والدین» و «ارائه الگوهای صحیح و درست مابین فرزندان و والدین» می‌باشد تقدیر به عمل آمد و از صداوسیما درخواست شد كه نسبت به توسعه بیشتر چنین برنامه‌های مؤثری اقدام کنند.