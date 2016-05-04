نمایشگاه کتاب تهران رنگ و بوی شهیدان مدافع حرم می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی، هاشمی گفت : در این نمایشگاه پرچمی جهت نصب در روی گنبد حضرت زینب سلام الله علیها توسط مردم بافته خواهد شد. بدین صورت که بازدید کنند گان از این نمایشگاه با یک گره به بافت این پرچم کمک خواهند کرد.



وی ادامه داد: بخشی از این نمایشگاه به سینمای مدافعان حرم اختصاص دارد که برای اولین بار مجموعه یگان ها و شهیدانی که در دفاع از حرم اهل بیت در منطقه حضور دارند به تصویر کشیده می شوند. غرفه کتاب شهیدان مدافع حرم و حضور برخی از خانواده های مکرم شهیدان مدافع حرم نیز از جمله برنامه های این نمایشگاه خواهد بود.



هاشمی خاطر نشان ساخت: در این نمایشگاه محلی برای آتلیه عکاسی شهیدان مدافع حرم در نظر گرفته شده است که بازدید کنندگان می توانند به صورت رایگان در این محل با لباس های شهیدان مدافع حرم که در نظر گرفته شده است عکس بگیرند که به صورت کاملا رایگان به آنها اهدا خواهد شد.



وی تصریح داشت: با حضور اساتید مجسمه سازی در این نمایشگاه به صورت کاملا زنده و مستقیم سردیس شهیدان مدافع حرم ساخته می شود. همچنین در بخش دیگری از این نمایشگاه تئاتر های میدانی و نقالی های با این موضوع برگزار خواهد شد.



مسئول اجرایی نمایشگاه شهیدان مدافع حرم اظهار داشت: در این نمایشگاه غرفه های نیز برای آشنایی با سبک زندگی مدافعان حرم و جنایات نیروی های تکفیری و مزدور داعش و غیره در نظر گرفته شده است. همچنین در بخشی از این نمایگاه نیز پخت نان صلواتی و نذری به نام این شهیدان صورت خواهد گرفت.



گفتنی است جمعی از شخصیت های سیاسی، فرهنگی، نظامی، علمی ورزشی کشور برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند. این نمایشگاه در محل باغ ایرانی، جنب ناشران آموزشی در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مجموعه شهر آفتاب برگزار می شود.