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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۲۸

توسط مدیر کل هواشناسی استان تهران:

وضعیت آماری بارش سال زراعی جاری در استان تهران اعلام شد

وضعیت آماری بارش سال زراعی جاری در استان تهران اعلام شد

تهران-وضعیت آماری بارش سال زراعی جاری ۹۴- ۹۳ در استان تهران توسط اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مسعود دهملائی وضعیت آماری بارش سال زراعی جاری ۹۴- ۹۳ در استان تهران و مقایسه آن با سال زراعی گذشته و میانگین بلند مدت ایستگاه های سینوپتیک استان تهران را اعلام کرد.

وی ادامه داد: مقایسه بارش ایستگاه های سینوپتیک استان تهران از ابتدای سال زراعی از غرب به شرق در شهریار در سال زراعی جاری ۱۷۹.۴، در سال زراعی گذشته ۱۵۰.۶ و در بلند مدت ۲۶۴ بوده است. فرودگاه امام خمینی (ره) در سال زراعی ۱۰۱.۵، سال زراعی گذشته ۹۳.۵ و بلند مدت ۱۳۸.۳، فرودگاه مهرآباد در سال زراعی جاری ۱۸۸.۸، سال زراعی گذشته ۱۳۸.۵ و بلند مدت ۲۲۱.۷، ژئوفیزیک در سال زراعی ۱۷۷.۹، در سال زراعی گذشته ۱۴۲.۶ و بلند مدت ۳۰۹.۵ گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی استان تهران افزود: همچنین در شمیران در سال زراعی ۳۳۶، سال زراعی گذشته ۳۰۰.۲ و بلند مدت ۴۱۹.۸، لواسان در سال زراعی ۳۹۸.۴، در سال گذشته ۳۴۹.۳، ورامین در سال زراعی ۱۰۰.۷، در سال گذشته ۶۸.۷ و بلند مدت ۱۲۲.۴، آبعلی در سال زراعی ۶۹۱.۶، سال گذشته ۴۶۵.۲ و بلند مدت ۴۵۷.۵، دماوند در سال زراعی ۳۷۶.۹، در سال گذشته ۲۸۸.۸ و بلند مدت ۳۸۵.۶، امین آباد فیروزکوه در سال زراعی ۳۵۹.۹، در سال گذشته ۳۴۰.۹ و بلند مدت ۳۱۳.۹ و فیروزکوه در سال زراعی ۲۲۱.۶، در سال گذشته ۲۱۶.۱ و بلند مدت ۲۱۵.۹ گزارش شده است.

وی تصریح کرد: میزان بارندگی سال زراعی به جز ایستگاه آبعلی، امین آباد فیروزکوه و فیروزکوه در بقیه ایستگاه ها از میانگین بلند مدت سال زراعی پایین تر است.      

کد مطلب 3616923

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