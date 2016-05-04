آمریکا: رفتار ترکیه با آزادی رسانه ها صحیح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «جان کربی»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن انتقاد از وضعیت آزادی مطبوعات در ترکیه گفت: آمریکا، بار دیگر نگرانی خود را نسبت به وضعیت آزادی مطبوعات در ترکیه ابراز می کند.

وی گفت: ما قبلا هم گفته ایم که مسیری که ترکیه در قبال آزادی مطبوعات طی می کند صحیح نیست. فکر میکنم قبلا نگرانی شدید خود را در این باره ابراز کرده ایم و ما هنوز هم روی حرفمان هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عنوان کرد: ما معتقدیم که محدود سازی آزادی رسانه برای سلامت هر (نوع) دمکراسی مضر است و هنوز بر این باور هستیم که ترکیه می تواند به همه اصول دمکراتیک خود که در قانون اساسی این کشور آمده را رعایت کند و می خواهیم شاهد اجرا شدن این (قوانین ) باشیم و موفقیت ترکیه را ببینیم.

«کربی» افزود: ما باور نداریم که راه موفقیت و سخن گفتن دمکراتیک از (مسیر) آزار و اذیت رسانه ها و جلوگیری از کار آنها بگذرد. ما این را بارها و بارها اعلام کرده ایم.

گفتنی است، مساله آزادی رسانه ها و درگیری دولت ترکیه با اصحاب رسانه های داخلی و خارجی، طی چند ماه گذشته و با بالا گرفتن انتقادهای عمومی و رسانه ای از سیاست های اردوغان به شدت بالا گرفته است.