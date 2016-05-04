واکنش بانک تجارت به گزارش مهر از مطالبات کارگران یک کارخانه نساجی

به گزارش خبرگزاری مهر در پی درج یک گزارش در خبرگزاری مهر تحت عنوان «مطالبات کارگران بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه مقابل استانداری اردبیل» روابط عمومی این بانک توضیحاتی به شرح زیر به دفتر این خبرگزاری ارسال کرد.

«احتراما پیرو درج خبری با مضمون اعتراض کارگران اخراجی کارخانه آرتازرین و اشاره به نام این بانک در خبر مذکور به آگاهی می رساند : اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران شهریورماه گذشته دستور تخلیه کارخانه مذکور را صادر نموده و متعاقبا محل کارخانه تخلیه و از ید شرکت آرتا تجارت زرین خارج گردید . با توجه به اینکه کلیه مطالبات کارکنان شرکت اعم از حقوق کارگری ، تامین اجتماعی و دارایی در زمان واگذاری کارخانه از سوی بانک تجارت تسویه شده بوده ، لذا از تاریخ مذکور هیچگونه مسئولیتی نسبت به کارخانه مذکور متوجه این بانک و شرکت آرتا تجارت زرین نمی باشد.»