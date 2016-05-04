به گزارش خبرنگار مهر، سعید متصدی زرندی عصر چهارشنبه در دومین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند در گرگان، اظهار کرد: پس از انجام مطالعات این طرح، برنامه‌های کوتاه‌مدت و ضرب العجل آن آغازشده و این طرح ادامه می‌یابد تا به برنامه‌های میان و بلندمدت در مدیریت پسماند در سه استان شمالی برسیم.

وی افزود: استان گلستان تاکنون به مؤلفه‌های خوبی در مدیریت پسماند و به‌کارگیری فنّاوری روز دست‌یافته و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد استفاده از فنّاوری جدید برای کمپوست در استان‌های گیلان و مازندران باشیم.

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با تأکید بر اینکه این سازمان برای رسیدن به مدیریت پسماند از هیچ اقدامی فروگذار نیست، ادامه داد: فعالیت‌ها برای رسیدن به مدیریت پسماند در سطح ملی آغازشده و امیدواریم با همکاری و همراهی سایر دستگاه‌ها این مهم با سرعت بیشتری پیش برود.

وی بابیان اینکه نوسازی ناوگان یکی از اولویت‌های این حوزه است، اضافه کرد: با هماهنگی وزارت صنایع در سال گذشته ورود تجهیزات پسماند فاقد سود بازرگانی شد و این امر توانست در ورود قطعه و تجهیزات کامل پسماند به شهرداری‌های کشور کمک کند.

متصدی تصریح کرد: کاهش استفاده از کود آلی و شیمیایی و افزایش سرانه مصرف کمپوست در برنامه کوتاه‌مدت دیده‌شده و در دستور کار قرارگرفته و خوشبختانه سیگنال‌های مثبتی برای اجرای آن از سوی سازمان جهاد کشاورزی دریافت کرده‌ایم.

وی از شیرابه زباله‌ها به‌عنوان معضل بزرگ برای آلودگی آب‌وخاک نام برد و خاطرنشان کرد: مدیریت این مهم نیز از مسائلی است که باید در برنامه‌های میان و بلندمدت مدیریت پسماند قرار گیرد.

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور بابیان اینکه پسماندهای پزشکی جزو پسماندهای عادی و خانگی نیستند، متذکر شد: این پسماندها پس از انجام اتوکلاو و هیدروکلاو، ضدعفونی می‌شوند و بی‌خطر نیستند.

وی از پسماندهای پزشکی به‌عنوان پسماندهای شبه خانگی نام برد و اضافه کرد: این پسماندها باید به‌طور جداگانه جمع‌آوری و منتقل‌شده و در سیستم مناسب امحاء شوند و این مهم باید موردتوجه بیش‌ازپیش شهرداری‌ها باشد.

متصدی تأکید کرد: در این برنامه کوتاه‌مدت تلاش کردیم برنامه‌های ساده و انجام‌شدنی را موردتوجه قرار دهیم زیرا بنا نداریم این طرح بر روی کاغذ بماند.

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در پایان گفت: تفکیک زباله از مبدأ، کاهش سرانه تولید زباله و ساماندهی پسماندهای مناطق توریسمی از مهم‌ترین برنامه‌های این طرح کوتاه‌مدت در مدیریت در سه استان شمالی است.