انجام گفتگوی مستقیم بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه طی سخنانی اظهار داشت: مسکو از سرگیری مذاکرات مستقیم سوریه در طول ماه مِه را به دلیل عدم فراهم شدن شرایط مناسب برای آن بعید می داند.

بر اساس این گزارش لاوروف در ادامه سخنان خود در این زمینه تصریح کرد: این مذاکرات احتمالا به صورت غیر مستقیم میان هیأت دولت سوریه و معارضان سوری برگزار خواهد شد. آنچه مشخص است فقط در صورت گردآمدن تمامی طرف ها دور یک میز،انجام کار ممکن است ولی این شرط هنوز فراهم نشده است.

وی در همین راستا افزود: واشنگتن قادر است تا تمامی طرف های سوری را در مذاکرات وارد کند و معارضان معتدل را از تروریست ها تفکیک کند. واشنگتن در طول مذاکرات تلاش کرد که مواضع جبهه النصره را به مناطق آتش بس انضمام کند و بدین طریق آنها را از دایره بمباران خارج کند. همچنین معارضان میانه رو سوری در پوشش جبهه النصره فعالیت می کنند. باقی ماندن معارضان میانه رو در مراکز تجمع جبهه النصره، شاید با هدف تقویت این جبهه صورت می گیرد.

وزیر خارجه روسیه در خصوص معارضان سوری نیز اظهار داشت: موضع و دیدگاه هیات عالی معارضان به شدت تحت تاثیر خارجی ها و در رأس آنها ترکیه است. ترکیه به تنهایی از پیوستن حزب اتحاد دموکراتیک (یکی از احزاب کُردی اصلی در سوریه) به مذاکرات، جلوگیری می کند؛ این حزب با تروریست ها می جنگد و بر بخش وسیعی از اراضی سوریه مسلط است.

وی در همین زمینه تصریح کرد: هیأت عالی معارضان باید از خرابکاری دست بردارد و قطعنامه های شورای امنیت را اجرا کند.

لاوروف در ادامه عنوان کرد: حل و فصل وضعیت در سوریه از طریق قدرت و زور به هیچ وجه پذیرفته نیست.

وزیر خارجه روسیه در رابطه با مرکز روسی-آمریکایی ناظر بر آتش بس سوریه نیز گفت: درباره عملیات این کارشناسان خیالتان راحت باشد. اقدامات مربوط به توقف درگیری ها نتایج خود را نشان خواهد داد اما شمار کسانی که نسبت به شکست آتش بس در سوریه تمایل دارند، افزایش یافته است.

وی همچنین در رابطه با دخالت نظامی ترکیه و عربستان در سوریه نیز گفت: بعید است که ترکیه و عربستان در شرایطی که نیروهای روسی در سوریه حاضر هستند، جرأت انجام عملیات نظامی در آنجا داشته باشند اما انگیزه های توسعه طلبانه ترکیه فقط شامل سوریه نمی شود. همچنین مداخله نظامی در سوریه به معنای دشمنی مستقیم است و همه باید این نکته را درک کنند.

لاوروف در ادامه تصریح کرد: سرنگون کردن مجدد جنگنده روسی غیرممکن است. تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری از این گونه حوادث اتخاذ شده است و تُرک ها از آن اطلاع دارند.