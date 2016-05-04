به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی عصر چهارشنبه در دومین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند در گرگان، اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای مدیریت پسماند در گلستان سرانه متوسط تولید زباله روزانه هر گلستانی از ۷۵۰ گرم به ۵۶۰ گرم کاهش یافت.
وی افزود: هماکنون معضلات و مشکلات فراوانی در مدیریت پسماند گریبان گیر سه استان شمالی و ساحلی است و این استانها تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند.
رئیس کارگروه استانی مدیریت پسماند استان گلستان ادامه داد: با توجه به دغدغههای زیستمحیطی در این حوزه، طرح جامع مدیریت پسماند گلستان تدوین و برنامهریزیهای کوتاه، میان و بلندمدت در این حوزه مشخص شد.
وی اضافه کرد: در نخستین گام سازمان مدیریت پسماند شهرداریها و دهیاریهای استان تشکیل و زبالههای حدود هزار روستا و ۲۹ شهر استان برای انتقال به سه زون غربی، شرقی و مراوهتپه مدیریت شد.
مروتی با یادآوری اینکه هماکنون تولید کمپوست و تصفیه شیرابه در زون غربی در محدوده شهر آققلا صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: هماکنون بخش اعظم زباله خانگی و شهری استان تحت پوشش بوده و مدیریت میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان از دریافت نشان استاندارد کمپوست تولیدی استان خبر داد و تصریح کرد: هماکنون ترویج استفاده از کود کمپوست و کاهش مصرف کودهای شیمیایی نیازمند فرهنگسازی است.
رئیس کارگروه استانی مدیریت پسماند استان گلستان متذکر شد: هماکنون شیرابه زباله در استانهای شمالی یک معضل است و تصفیه شیرابه در کنار ساماندهی زباله باید موردتوجه قرار گیرد و با توجه به هد شرایط خاص هر استان باید این موضوع جزیرهای و مجزا برنامهریزی و مدیریت شود.
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