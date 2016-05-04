احداث ۴ مدرسه توسط بانوان خیر کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بانوان خیر مدرسه ساز عصر امروز چهارشنبه در محل خانه معلم کرمانشاه و با حضور جمعی از بانوان خیر مدرسه ساز استان برگزار شد.

در این همایش فرشته خدادادیان، مسئول بانوان خیر مدرسه ساز استان ضمن تبریک عید مبعث و هفته معلم، اشاره ای به عمل خیر مدرسه سازی داشت و گفت: افرادی که دست به چنین اقدامی می زنند دارای روحی بلند هستند و آثار ماندگار از خود به یادگار می گذارند.

وی مدرسه سازی را یکی از کارهای خیر ماندگار دانست که نشات گرفته از روح خدادوستی و خداپرستی خیرین است.

مسئول بانوان خیر مدرسه ساز استان و رئیس آموزش و پرورش ماهیدشت استان کرمانشاه، مدرسه سازی توسط خیرین را زمینه ساز تربیت افرادی موثر در آینده ایران اسلامی دانست که رشد و توسعه کشور را رقم می زنند.

بانوان کرمانشاهی پیشتاز خیرین مدرسه ساز هستند

در ادامه غلامرضا افتخاری، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان نیز گفت: بانوان خیر جایگاه شاخصی داشته و علی رغم اینکه بانوان در کل کشور، فعالیت های خوبی در این زمینه دارند، بانوان استان کرمانشاه و خصوصا شهرستان کرمانشاه در مدرسه سازی فوق العاده عمل کرده اند.

وی افزود: تلاش بانوان خیر نه تنها در نوسازی و تجهیز مدارس، بلکه در کمک به دانش آموزان و خانواده های نیازمند نیز قابل تقدیر هستند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمانشاه تجهیز و نوسازی مدارس، ایجاد مکان های آموزشی ضروری در مدارس چون آزمایشگاه را از مهمترین اقدامات این بانوان برشمرد.

وی تصریح کرد: بسیاری از این بانوان سهم الارث خود را که از بستگانشان به آنها رسیده است را در طبق اخلاص گذاشته ودر مدرسه سازی خرج کرده اند و حتی بسیاری از آنان تنها سرمایه زندگی خود را بدون هیچ پیگیری بعدی برای چگونگی هزینه کردن آن، برای مدرسه سازی به مجمع خیرین تحویل می دهند.

افتخاری افزود: بسیاری از بانوان خیر مدرسه ساز می خواهند از آنان نامی برده نشود اما ما باید نام آنها را ببریم تا الگویی برای ترغیب سایرین باشند.

بانوان خیر تعهدات مدرسه سازی خود را محقق کرده اند

وی یادآور شد: خوشبختانه بانوان خیردر استان هرچه تعهد کرده اند، عمل کرده و مدارس ساخته شده اند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمانشاه از در دست احداث بودن ۴ باب مدرسه توسط این بانوان خبرداد و گفت: این مدارس اکثرا در مناطق محروم استان واقع شده اند.

وی از مساعدت های نیک کردار معاون عمرانی استان برای افزایش تعداد مدارس در دست احداث توسط بنیاد خیرین نیز تقدیر کرد و گفت: اگر بنیاد ۱۰ مدرسه تعهد کند، ایشان نیز ۱۰ مدرسه را تعهد کرده و به ۲۰ مدرسه می رساند.

هم چنین در این مراسم، پروینی مسئول روابط عمومی نوسازی مدارس استان کرمانشاه گفت: هم اکنون ۷ پروژه مدرسه سازی در مناطق محروم و مرزی استان توسط خیرین مدرسه ساز در حال احداث بوده و سال گذشته نیز۹۰ پروژه نیز توسط این خیرین در استان احداث و تجهیز شده است.