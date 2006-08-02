به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از يونايتدپرس اينترنشنال، متروپليتن كيريل از اسمولنسك و كالينينگران كه رياست دپارتمان روابط خارجي كليسا در دفتر پاترياك مسكو را برعهده دارد گفت: هدف هر دموكراسي كمك كردن به هماهنگي ميان علايق و سلايق مختلف است.

وي افزود: هر كشور بايد الگوي دموكراتيكي را دنبال كند كه با ويژگي هاي خود سازگاري داشته باشد.

متروپليتن كيريل تصريح كرد: كليساي ارتدكس روسيه به كرات تصريح كرده است كه تكرار الگوهاي ديگر كشورها در زمينه دموكراسي اقدام شايسته و مناسبي محسوب نمي شود، چرا كه فرهنگ، تاريخ و سنتهاي دو كشور با يكديگر تمايز دارند.

