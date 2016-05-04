۴ هزار شغل در روستاهای هر استان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگارمهر، سید ابوالفضل رضوی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه طی برنامه ریزی های انجام شده به دنبال ایجاد چهار هزار شغل در مناطق روستایی هر استان کشور هستیم، اظهار داشت: ایجاد شغل در روستاها یکی از اهداف اصلی دولت است.

وی اظهار داشت: ایجاد شغل در روستا موجب توسعه و پیشرفت هر روستا می شود و از مهاجرت مردم به شهر و حاشیه نشینی جلوگیری می کند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در روستاها ظرفیت های بسیاری از جمله گردشگری، کشاورزی، باغداری و... وجود دارد که از این ظرفیت های می توان در مسیر ایجاد شغل بهره گرفت.

وی یادآور شد: روستائیان می توانند با ارائه طرح های پیشنهادی خود در حوزه های مختلف از تسهیلات اشتغالزا در روستاها بهره بگیرند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: حوزه کشاورزی یکی از ظرفیت های ارزشمند در روستاها به شمار می رود که دولت توجه ویژه ای به این حوزه دارد وتوسعه حوزه کشاورزی از اهداف اصلی است.

برنامه های اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری به صورت هفتگی مورد بررسی قرار می گیرد

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این استان راه اندازی شده است و به صورت ویژه پروژه و طرح های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی استان را بررسی و پیگیری می کند.

قاسم سلیمانی دشتکی اظهار داشت: جلسات مختلفی با دستگاه های اجرایی در مسیر اقتصاد مقاومتی دراین استان برگزار شده است.

استاندارچهارمحال و بختیاری یادآور شد: تکیه بر توان داخلی و بهره گیری از ظرفیت ها می تواند مسیر توسعه استان را هموار کند.

وی تاکید کرد: برنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری به صورت هفتگی مورد بررسی قرار می گیرد.