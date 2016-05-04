به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای عراق طی سخنانی اظهار داشت: نمایندگانی که خواهان اصلاحات هستند، باید پرونده های فساد را باز کنند نه اینکه فریاد بزنند، بطری آب را به سمت همکارانشان پرتاب کنند.

بر اساس این گزارش عمار حکیم در ادامه سخنان خود تصریح کرد: یک حمله شبه منظمی برای از بین بردن هیبت پارلمان در جریان است و به هیچ بهانه ای ما اجازه این کار را نمی‌دهیم؛ خواه از میان اعضاء متحصن پارلمان باشد و یا از میان تظاهرکنندگان ما به همراه مردم خود با قدرت و ثبات با این اقدام مقابله خواهیم کرد.

وی در همین راستا تصریح کرد: مشروع بودن نظام سیاسی، دولت و کشور، از پارلمان گرفته می شود. بنابراین تجاوز به این مشروعیت و تلاش برای از بین بردن آن به معنای تجاوز به کشور، مشروعیت کشور و هیبت آن است.

حکیم در ادامه گفت: پیش از این بسیار هشدار دادیم که ضعف ائتلاف ملی بر اقدام سیاسی، دولتی و پارلمان دیر یا زود تاثیر خواهد گذاشت و منعکس خواهد شد. ما همچنین هشدار داده بودیم که در این صورت اقداماتی را در این خصوص انجام خواهیم داد.

گفتنی است، نمایندگان پارلمان عراق قرار بود روز شنبه هفته جاری برای بررسی وزرای پیشنهادی حیدرالعبادی نخست وزیر عراق تشکیل جلسه دهند و فهرست تمامی وزرای پیشنهادی را تکمیل کنند اما این جلسه به هفته آتی موکول شد.

در پی این اقدام پارلمان صدها نفر از هواداران جریان صدر عراق در اعتراض به این اقدام وارد منطقه سبز و پارلمان عراق شدند و شعارهای اعتراض آمیز سر دادند.