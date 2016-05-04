احداث هتل سلامت در اردبیل تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل با بیان اینکه این هتل با کاربری درمانی، اقامتی احداث می‌شود، تصریح کرد: هشت هزار مترمربع زمین برای احداث آن در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.

ذکی اله خوشبخت تأکید کرد: این پروژه با رویکرد توسعه ظرفیت گردشگری سلامت و ورزشی در دستور کار شهرداری اردبیل قرار گرفته است و در احداث آن بخش خصوصی نیز مشارکت خواهد داشت.

وی تأکید کرد: در نامه ارجاع شده از شهرداری اردبیل زمان ساخت و بهره‌برداری قید نشده است و از سویی وضعیت احداث تأسیسات نیازمند بازنگری است.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با تأکید به ضرورت توسعه شهر به ویژه با نگاه به توسعه گردشگری آن احداث این هتل را یکی از پروژه‌های مطرح شهرداری اردبیل دانست.

خوشبخت متذکر شد: در عین حال شورا و شهرداری از احداث مراکز اقامتی و هتل‌های پنج ستاره استقبال می‌کند و هر گونه مشارکت بخش خصوصی در این خصوص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این هتل بیشتر از جنبه اقامتی، به جنبه توریستی آن تأکید شده است و به نوعی خود معرف قابلیت‌های گردشگری سلامت استان است.

در این جلسه همچنین اعضای شورای شهر افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های درون‌شهری اردبیل را تصویب کردند.