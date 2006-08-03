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۱۲ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

80 درصد كودكان اردبيلي از شير مادر تغذيه مي كنند

80 درصد كودكان اردبيلي از شير مادر تغذيه مي كنند

يك متخصص تغذيه گفت: بيش از 80 درصد كودكان اردبيلي از شير مادر به عنوان غذاي كامل و سالم تغذيه مي كنند .

 احد كرامتي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت : تغذيه با شير مادر كاملترين و بهترين تغذيه براي كودكان است و امروز در اكثر جوامع مادران به دلايل مختلف از دادن شير خود به كودك پرهيز مي كنند كه اين مسئله جاي نگراني دارد.

اين كارشناس و متخصص تغذيه افزود: تغذيه با شير مادر علاوه بر زمينه سازي براي رشد سريع وتوانمند شدن كودكان، سبب آرامش روحي و رواني كودكان و حتي مادران نيز مي شود كه اين تغذيه صرفه جويي اقتصادي و خانوادگي را نيز به دنبال دارد.

 وي در ادامه تصريح كرد: در استان اردبيل وضع شيردهي مادران به بچه هاي خود بسيار مطلوب است اما آنچه نگران كننده است شيوع يك فرهنگ بد در خصوص تغذيه غير طبيعي براي كودكان است كه بايد جلوي اين تغذيه كذايي و نامناسب گرفته شود.

 احد كرامتي گفت : امروز علم پزشكي ثابت كرده است كه رشد متناسب كودكان با شير مادر در كاهش آلرژي ، حساسيت ، مبتلا شدن به بيماريها ي عفوني ، سرماخوردگي بسيار تاثير گذار است و علاوه بر آن شير مادر به دليل داشتن مواد مختلف پروتيني ، ويتامين ، آهن و مواد مغذي داراي فوايد بسيار فراوان است.

 

کد مطلب 361710

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