هشدار مرجعیت عراق نسبت به تداوم روند کنونی اوضاع این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، مرجعیت عالیقدر عراق روز چهارشنبه به گروه های سیاسی این کشور نسبت به تداوم روند کنونی در مواجهه با بحران های عراق هشدار داده و اتخاذ اقدامات جدی و ملموس برای برون رفت از شرایط موجود را خواستار شد.

دفتر آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالیقدر تشیع طی بیانیه ای به نقل از یک منبع مسئول در این دفتر اعلام کرد که اخبار منتشره از سوی برخی مراکز خبری طی روزهای اخیر درباره دیدار مرجعیت با برخی سیاستمداران و مواضع سیاسی که به مرجعیت عالیقدر نسبت داده شده است به هیچ وجه صحت ندارد. در این بیانیه آمده است که مرجعیت عالیقدر تحولات را از نزدیک و با دقت پیگیری می کند و از رسیدن کشور به اوضاع کنونی احساس تاسف می کند.

در این بیانیه همچنین به هشدار مرجعیت عراق به تمام طرف ها نسبت به تداوم روند کنونی در برخورد با موضوعات و بحران های بی شمار این کشور اشاره شده و از آنها خواسته شده است به آینده مردم عراق به دقت تامل نموده و برای برون رفت از وضعیت موجود اقدامات جدی و ملموسی اتخاذ نمایند.

گفتنی است، نمایندگان پارلمان عراق قرار بود روز شنبه هفته جاری برای بررسی وزرای پیشنهادی حیدرالعبادی نخست وزیر عراق تشکیل جلسه دهند و لیست تمامی وزرای پیشنهادی را تکمیل کنند اما این جلسه به هفته آتی موکول شد.

در پی این اقدام پارلمان صدها نفر از هواداران جریان صدر عراق در اعتراض به این اقدام وارد منطقه سبز و پارلمان عراق شدند و شعارهای اعتراض آمیز سر دادند.