آمریکا برای حل مشکل عراق نیازمند کمک تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه تحلیلی پولیتیکو در مقاله ای می نویسد آمریکا برای حل بحران سیاسی عراق به کمک ایران نیاز دارد و نمی تواند بدون کمک این کشور برنامه های خود را اجرا کند.

این نشریه اینترنتی در تحلیل خود از وضعیت سیاسی عراق نوشت: این کشور در حال حاضر با وجود اتفاقات پیش آمده در پارلمان دچار بحران سیاسی شده است و تنها ایران و مراجع شیعیان هستند که می توانند این بحران را حل کنند.

پالیتیکو نوشت: در عراق مراجع شیعیان به خصوص آیت الله سیستانی با همکاری ایران تنها مرجع رسمی حل بحران های سیاسی در این کشور محسوب می شوند و آمریکا نمی تواند بدون کمک ایران در عراق کاری از پیش ببرد.

به نوشته این نشریه مردم عراق تنها با کمک مراجع و کشور ایران توانستند در مقابل تروریست های داعش پیروز شوند.

به اعتقاد نویسنده این نشریه آمریکایی بهترین راهکار در بحران سیاسی عراق مذاکره بین احزاب مخالف و حمایت کشورهای همسایه به خصوص ایران از برنامه های دولت عراق است.