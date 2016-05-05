به گزارش خبرنگار مهر، سالار جوکار عصر چهارشنبه در نشست هیئت امنای مجمع خیرین سلامت استان افزود: احداث این مکان اقامتی برای همراهان بیمار در بیمارستان یک ضرورت است که در راستای رفاه حال بیماران و همراهان بیمار انجام می شود.

وی با اشاره به کمک مطلوب خیرین در بخش سلامت اظهار داشت: ساخت ۱۵ خانه بهداشت در استان، ساخت سه مرکز بهداشتی درمانی، اهدای زمین ۲۰۰ واحد بهداشتی درمانی در سطح استان، کمک یک میلیارد تومانی به بیمارن نیازمند، احداث دو پایگاه اورژانس ۱۱۵ و خرید بیش از یک میلیارد تومان تجهیزات پزشکی بخشی از کمکهای خیرین مجمع سلامت استان است.

جوکار تصریح کرد: همچنین خیرین بانک پارسیان بیش از ۱۵۰ میلیون تومان برای احداث مرکز پزشکی هسته‌ای استان کمک کردند.

وی با بیان اینکه تعداد افراد دیابتی در استان رو به افزایش است، اظهار داشت: نخستین انجمن خیریه دیابت در استان راه‌اندازی می‌شود.

جوکار مشارکت خیرین در شهرستان‌های گرمسیری همچون کهگیلویه و گچساران را مطلوب عنوان کرد.

جوکار افزود: همچنین در راستای ایجاد پایگاه سلامت در استان مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از سوی یک خیر اهدا شده است.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان تصریح کرد: مرکز بهداشتی درمانی روستای گوشه نیز با کمک یک میلیارد تومانی خیرین در حال ساخت است.