ظرفیت تئاتر سیستان و بلوچستان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی چهارشنبه شب در آیین بزرگداشت جشن اردیبهشت تئاتر سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: این استان فاقد پلاتوی نمایشی است كه درحال برنامه ریزی برای راه اندازی آن در این منطقه هستیم.

وی افزود: این دیار ظرفیت های زیادی به ویژه در سه شهرستان زاهدان، زابل و ایرانشهر در زمینه تئاتر دارد که باید با برنامه ریزی جامع فرهنگی آن را احیا کرد.

مدیركل مركز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: اگر این ظرفیت ها را شناسایی و در راستای شکوفایی آن قدم برداریم حسب یقین این دیار استعداد ویژه ای را به فرهنگ ایران زمین معرفی می کند.

شفیعی تاکید کرد: سیستان و بلوچستان این جوان ترین استان کشور می تواند در آینده فرهنگی اثرگذار باشد و باید در این زمینه نهایت تلاش را داشته باشیم، در این مسیر نیز دولت تدبیر و امید نهایت تلاش خود را برای تجلی فرهنگ در این دیار بکار گرفته است.

وی افزود: برنامه ریزی های فرهنگی دولت حسب یقین آینده زیبایی را برای تجلی فرهنگ در ایران زمین رقم خواهد زد چرا که در کنار شناسایی و تبلور استعدادها، به تکمیل و تجهیز زیرساخت ها نیز توجه ویژه ای شده است.

مدیركل مركز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: تفاهم نامه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اداره كل این استان منعقد كرده تا پلاتوی تخصصی در زاهدان هر چه سریعتر راه اندازی شود و ما نیز تمامی تجهیزات آن را برعهده خواهیم گرفت.