انقلاب اسلامی فرصت رویش را در اختیار دانش آموزان قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی شامگاه چهارشنبه در دیدار با اعضای تشکل های دانش آموزی شاهرود به میزبانی سالن همایش های کانون شهید بهشتی این شهرستان، ضمن اشاره به دوران نوزایی آموزش و پرورش در سال های پس از انقلاب اسلامی، بیان داشت: امروز به حال دانش آموزان غطبه می خورم زیرا در شرایطی ادامه تحصیل می دهند که همه شرایط از امنیت، فراغت بال و اندیشه، توسعه فضاهای آموزشی و نبود فضای پلیسی و طاغوتی برایشان فراهم آمده و این قطعا به برکت انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به تجریه شخصی خود در اوایل انقلاب از دوران تحصیل، افزود: بنده در نخستین دوره تاسیس انجمن های اسلامی دانش آموزان در شاهرود دخیل بودم و شرایط بسیار سخت تحصیل و فعالیت در آن فضا را تجربه دارم اما امروز به برکت انقلاب اسلامی شرایط به قدری تغییر کرده که دانش آموزان حتی در خلال تاسیس تشکل های دانش آموزی برای زندگی اجتماعی تمرین می کنند.

امروز مدیون شهدای دانش آموز هستیم

منتخب مردم شاهرود و میامی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دانش آموز گفت: زمانی در همین کلاس های درس از مجموع ۳۰دانش آموز به صورت میانگین ۱۰ الی ۱۵محصل نیمکت ها را رها کرده و به جبهه های حق علیه باطل می شتافتند تا ما امروز در امنیت تمام و در نظامی که با خط سرخ خون شهدا عجین است، ادامه حیات دهیم.

حسینی از شهدای دانش آموز به عنوان همکلاسی های آسمانی یاد کرد و ابراز داشت: امروز به برکت خون شهدا است که در امنیت و اقتدار کامل و با صلابت هرچه تمام در بین کشورهای منطقه و جهان عرض اندام می کنیم و این جز در سایه انقلاب اسلامی میسر نمی شد.

وی خطاب به دانش آموزان افزود: امروز باید قدر زندگی تان را بدانید چرا که شخصیت اجتماعی شما از حالا شکل می گیرد اگر قرار است اقدامی کنید از همین حالا باید درباره آن فکر کنید و نگذارید زمانی که فرصت طلایی و کوتاه جوانی از دست رفت حسرت بخورید لذا برای استماع موارد تشکل های دانش آموزی پیشنهاد تشکیل جلساتی تحت عنوان کمیته دانش آموزی با حضور بنده و سایر مسئولان را بررسی می کنم چرا که معتقدم امروز در سایه تلاش و همفکری می توانیم بر مشکلات فائق آییم.

دراین نشست مطالبات دانش آموزان و تشکل های بسیج دانش آموزی، شورای دانش آموزی، انجمن اسلامی دانش آموزان و مجلس دانش آموزی و همچنین پیشنهاد تاسیس کمیته دانش آموزی ارتباط با نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.