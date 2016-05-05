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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۰۸

جشنواره ملی بهار نارنج در بابل برپا شد

جشنواره ملی بهار نارنج در بابل برپا شد

بابل - ششمین جشنواره ملی بهارنارنج در ۳۰ غرفه در پارک نوشیروانی بابل برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره ملی بهارنارنج چهارشنبه‌شب با استقبال پرشور مردم بابل افتتاح شد و امام‌جمعه شهرستان بابل در مراسم افتتاح جشنواره ملی بهارنارنج، حفظ. نگهداری درختان را از ارزش‌ها برشمرد و گفت: درخت بهارنارنج به‌عنوان نماد شهر بوده و باید حفظ شود.

حجت‌الاسلام حسن روحانی با گرامیداشت مبعث حضرت رسول اکرم (ص)، الگو گیری از سیره نبوی را لازم و ضروری برشمرد.

مرمر فیروز پور نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شهرستان بابل نیز اظهار داشت: از اول مهر تا اسفندماه سال گذشته، ۱۷ هزار اصله بهارنارنج به یاد ۱۷ هزار شهدای شهرستان بابل در این شهرغرس شده است.

وی از شهروندان بابل خواست تا با حفظ و نگهداری از این درختان از هزینه‌های گزافی که برای نگهداری این درختان باید هزینه شود، جلوگیری کنند.

جشنواره بهارنارنج تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

کد مطلب 3617154

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