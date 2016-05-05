تشکل های دانش آموزی تمرین دموکراسی و زندگی اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله میرابوالحسنی شامگاه چهارشنبه در مجمع تشکل های دانش آموزی شاهرود به میزبانی سالن اجتماعات کانون شهید بهشتی این شهرستان، ضمن اشاره به نحوه تعامل تشکل های چهارگانه دانش آموزی با مجموعه آموزش و پرورش در شاهرود، بیان داشت: آموزش و پرورش تشکل های دانش آموزی را بازوی توانمند تصمیم سازی و مشاوره خود می داند و همواره از برگزاری جلسات و اجرای برنامه های این چهارتشکل شامل بسیج دانش آموزی، سازمان دانش آموزی، شورای دانش آموزی و انجمن اسلامی دانش آموزی در این شهرستان حمایت می کند.

وی افزود: از مجموع ۱۲۴هزار دانش آموز استان سمنان قریب به ۳۵هزار نفر در تشکل های چهارگانه دانش آموزی شهرستان شاهرود در دو بخش دختران و پسران عضو هستند و حضور نماینده شورای دانش آموزی این شهرستان در مجلس دانش آموزی کشور یکی از دستاوردهای فعالیت این تشکل ها محسوب می شود.

شاهرود در مجلس دانش آموزی نماینده دارد

معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان درباره شورای دانش آموزی و نحوه فعالیت آن، گفت: اعضای شورای دانش آموزی بر مبنای انتخابات درونی هر آموزشگاه در دیماه هر سال و به مدت پنج روز برگزار می شود و منتخبان این مدارس شورای شهرستان را تشکیل می دهند همچنین از بین منتخبان شهرستان یک دانش آموز دختر و یک دانش آموز پسر به شورای دانش آموزی استان معرفی و در نهایت یک عضو از بین آموزشگاه های استان راهی مجلس دانش آموزی کشور می شوند که خوشبختانه این نماینده امروز از شهرستان شاهرود در این مجلس حضور دارد.

میرابوالحسنی درباره برنامه های این تشکل فعال دانش آموزی، توضیح داد: این تشکل ها در وهله نخست تمرینی برای دموکراسی و زندگی اجتماعی هستند و به دانش آموزان این هویت را می بخشد که می توانند به اندازه خود، در سرنوشت شهر و استان و کشورشان دخیل باشند و از سوی دیگر شوراهای دانش آموزی بازوان توانمند تصمیم سازی و مشاوره در درون مدیریت مدارس و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان های ایران اسلامی محسوب می شوند.

وی افزود: در طول چند سال اخیر، بارها و بارها تصمیمات شوراهای دانش آموزی در برگزاری مراسم، برنامه های فرهنگی، یادوراه ها، رنگ آمیزی مدارس، نحوه مدیریت، برنامه های صبحگاه مدارس، مشاوره و تدریس مورد استناد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شاهرود و استان سمنان قرار گرفته است که این امر نشان می دهد شوراهای دانش آموزی، تنها تشکلی صوری و تشریفاتی نیستند.

بسیج دانش آموزی تشکلی فعال در استان سمنان

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهرود، درباره کارکرد بسیج به عنوان دومین تشکل دانش آموزی در مدارس شهرستان، گفت: بسیج امروز ارزشی ترین تشکل در دوره های مختلف دانش آموزی محسوب می شود که در شهرستان شاهرود نیز مانند سایر نقاط کشور، با وجود هفت هزار عضو فعال از انسجام خاصی برخوردار است.

میرابوالحسنی درباره سطح بندی و فعالیت بسیج دانش آموزی در شاهرود، توضیح داد: در دوره ابتدایی اعضای بسیج دانش آموزی، تحت عنوان بسیج امیدان فعالیت های مقدماتی نظیر مشارکت در نماز جماعت و مراسم ویژه مانند جشن انقلاب را برعهده دارند اما این تشکل دانش آموزی در مقطع دبیرستان اول شکلی جدی تر به خود می گیرد و در نهایت طی دوره دوم متوسطه با عنوان پیشگامان فعالیت های گسترده بسیج دانش آموزی را در دستور کار دارد.

وی افزود: طرح ها و برنامه های ویژه مانند دیدار با خانواده شهدا، طرح هایی مانند پیروان ولایت در مدارس، گردهمایی گرامیداشت شهدا با حضور در محلات و فراخوان عمومی اهالی محل، گروه های بصیرتی، یادواره های شهدا و برگزاری اردو های مختلف از جمله فعالیت های بسیج دانش آموزی شهرستان شاهرود طی سال گذشته بوده است.

انجمن اسلامی دانش آموزان تشکلی انقلابی

معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان درباره انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان شاهرود، گفت: این انجمن از ریشه دار ترین تشکل های اسلامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که همچنان با صلابت و قدرت ادامه حیات می دهد امروز این تشکل در شاهرود از اعضای خوبی برخودار است و برگزاری دوره های سبک زندگی اسلامی، گفتمان های اسلامی، نشست های تخصصی، تقویت بنیه علمی، نمایشگاه های شاخص، قرارگاه های دانش آموزی و مدیریت هیئت عزاداری دانش آموزی در روز هشتم محرم الحرام را در بین قشر دانش آموز دوره متوسطه دوم برعهده دارد.

میرابوالحسنی درباره سازمان دانش آموزی و فعالیت های آن نیز توضیح داد: سازمان دانش آموزی تشکلی است که با هدف ایجاد شور و نشاط در بین جوانان تشکیل شده و در بین پسران با عنوان پیشتازان و در بین دختران با نام فرزانگان معروف است این تشکل در واقع پس از انحلال پیشاهنگی در زمان طاغوت ایجاد شد و نحوه زندگی در شرایط سخت، برپا ساختن چادر و کمپینگ، مهیا ساختن غذا با کمترین امکانات، اردوهای ویژه و تمرینات سبک زندگی از جمله وظایف آن است.

وی افزود: تشکل های دانش آموزی امروز از جایگاه ویژه ای در بین مجموعه مدیریت آموزش و پروش و مدارس برخوردار هستند این تشکل ها به خوبی توسط مدیران و مسئولان به رسمیت شناخته شده و تصمیمات آنها غالبا اجرایی می شوند همچنین امیدواریم با حمایت مجموعه عوامل مدیریت شهرستانی و استانی شاهد افزایش فعالیت های این تشکل ها در سطح استان سمنان باشیم.

در این مراسم نمایندگان تشکل های دانش آموزی به بیان نحوه فعالیت خود پرداختند.