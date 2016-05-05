۸۰ درصد از پشم شهرستان دره شهر به سایر نقاط کشور ارسال می شود

علی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه ظرفیت ھای دامی در شھرسـتان دره شـھر و ھمچنین شھرسـتان ھای ھمجوار در صورتیکه سـرمایه گذار بخش خصوصی برای راه اندازی صنایع مربوطه اقدام کند، جهاد کشاورزی شهرستان قادر به حمایت با اعطای تسھیلات بانکی است.

مدیر جھاد کشاورزی شھرسـتان دره شـھر اضافه کرد: به دلیل نبود صنایع ریسندگی و بافندگی ٢٠ درصد پشم تولیدی برای مصارف سنتی شھرستان و ٨٠ درصد مازاد آن به خارج از استان از جمله استانھای مرکزی، کرمانشاه و لرستان صادر و به فروش می رسد.

غلامی تصریح کرد: دامـداران و عشایر این شھرسـتان ھر ساله ١۵٠ تن پشم مرغوب تولیـد وروانه بازارھای مصـرف می کنند که پیش بینی می شود امسال بیش از ١۵٠ تن پشم مرغوب به ارزش اقتصادی ١۵میلیارد ریال تولید شود.

وی میـانگین برداشـت پشـم از ھر رأس گوسـفند را ۱.۵ کیلـوگرم عنـوان کرد و گفـت: ایـن میزان پشـم تولیـدی از ١٠٠ھزار رأس گوسفند مولد به دست می آید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر اظهار داشت: یکی از تولیدات دامداران و عشایر که ھر ساله با آغاز فصـل بھار به دست می آید و خمیر مایه اصلی تھیه مواد اولیه صنایع دستی این شھرستان و استان از جمله گلیم برجسته است پشم چینی بوده که از سـنت ھای رایـج و دیرینه در بین ایلات و عشایر سـطح شھرسـتان و اسـتان است و به صورت گروھی و دسـته جمعی اقدام به چیدن پشم گوسفندان می کنند.

غلامی تصریح کرد: دامـداران و عشایر بھترین الگو برای تولیـد ملی ھسـتند که علاوه بر مایجتاج خود، نیازمنـدیھای جامعه شھری و روستائی را نیز بدون ھیچ چشم داشتی تھیه می کنند.