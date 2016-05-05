ترافیک شدید در خروجی های تهران به سمت شهر آفتاب

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت و دومین روز از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حالی آغاز شده که خروجی های شهر تهران در مسیر شهرآفتاب ترافیک سنگینی را به خود می بیند.

در حال حاضر در اتوبان آزادگان و خروجی های این اتوبان به سمت اتوبان خلیج فارس، ترافیک بسیار سنگینی جریان دارد و جا به جایی وسایل نقلیه در مسیر این دو اتوبان به کندی انجام می شود. مسیر جایگزینی که می توان در این شرایط به علاقه مندان مراجعه به شهر آفتاب و بازدید از نمایشگاه کتاب تهران پیشنهاد کرد، مسیر شمال به جنوب اتوبان امام علی است.

نکته ای که وجود دارد این است که رانندگان حاضر در اتوبان های آزادگان و خلیج فارس، سه گروه هستند. گروهی که قصد رفتن به بهشت زهرای تهران را دارند، گروهی که قصد خروج از تهران و رفتن و استفاده از ۲ روز تعطیلی را برای مسافرت دارند و گروه سوم که قصد بازدید از نمایشگاه کتاب را دارند.

در حال حاضر ورودی های نمایشگاه با ازدحام شدید جمعیت و وسایل نقلیه عمومی و شخصی روبروست و به دلیل فاصله پارکینگ ماشین های شخصی تا سالن های نمایشگاه، جمعیت زیادی به طور پیاده و سواره به سمت محل برگزاری نمایشگاه در حرکت هستند.