بررسی چگونگی رسیدگی تیم پزشکی به کودک بوشهری/ برخورد با خاطیان

به گزارش خبرنگار مهر، از روز گذشته خبری در شبکه‌های مجازی و برخی از سایت‌های مجازی استان بوشهر منتشر شد با این مضمون که عدم رسیدگی مناسب کادر درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر به کودک پنج ساله باعث شده تا مشکلات این کودک حادتر شود.

والدین کودک خواستار انتقال بیمارشان به شیراز بوده‌اند ولی این اجازه به آنها داده نشده است و بعد از ۳۰ ساعت علائم حیاتی کودک از بین می‌رود و به تشخیص پزشک، مرگ مغزی اعلام می‌شود.

توضیحات رئیس بیمارستان

دکتر فرهاد عباسی رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در رابطه با کودک پنج ساله بوشهری بیان کرد: پرونده این کودک توسط تیمی متشکل از متخصص اطفال، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، متخصص داخلی و عفونی از بدو ورود بیمار بررسی می‌شود.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های لازم و رسیدن به نظر کارشناسی با شفافیت کامل نظر تیم کارشناسی را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد و اگر اشتباه پزشکی حتی در پایین ترین سطح رخ داده باشد با فرد خاطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر تصریح کرد: در برخورد با مسائل پزشکی باید جانب تخصص رعایت شود و در چنین مواردی پیش داوری کار درستی نیست و نباید پیش از بررسی دقیق و کامل، اظهار نظر کرد.

عباسی گفت: اگر اشتباه پزشکی نیز مانند تمامی مراکز دنیا رخ داده باشد نمی‌توان تمام خدمات یک سیستم و خدمات شبانه روزی کادر درمانی را زیر سوال برد.

وی گفت: از رسانه‌های محترم خبری درخواست داریم تا رسیدن به نظر کارشناسی و حصول اطمینان، از نشر مطالبی که آرامش روانی مردم را به خطر می‌اندازد خودداری کنند.