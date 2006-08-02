به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، توني بلردريك نطق سياسي درشوراي اموربين المللي درلس آنجلس ايران و سوريه را متهم به كمك به جناحهاي افراط گرا در عراق و كمك به مبارزين لبناني و فلسطيني كرد .



وي بدون اشاره به ارسال مستمر محموله هاي تسليحات كشتار جمعي از سوي آمريكا با همكاري انگليس براي رژيم صهيونيستي به منظور استفاده از آنها در كشتار مردم بي دفاع لبنان و فلسطين و تخريب منازل وتاسيسات زيربنايي آنها افزود :"جامعه بين المللي بايد به سوريه بگويد كه آنها يا بايد همان نقشي راكه جهان ايفاء مي كند ، انجام دهد يا با رويارويي روبرو خواهد شد ".



بلر همچنين درادامه اتهامات بي اساس خود ادعا كرد:" حمايت آنان (ايران و سوريه ) از تروريسم و گسترش تعمدي بي ثباتي ، خواسته آنان براي ديدن چشم انداز دموكراتيك نابود شده در عراق ، كاملا غيرموجه، خطرناك و اشتباه است."

وي ادعا كرد :" افغانستان و عراق كه به دموكراسي صبورانه تبديل شده اند، تهديدي براي القاعده ، ايران و سوريه هستند ".



نخست وزير انگليس مدعي شد :"درعراق ، سوريه به عناصر القاعده اجازه وارد شدن به خاك اين كشور را مي دهد ، ايران نيز در اين كشور از شيعيان حمايت مي كند.هدف تروريسم در عراق كاملا روشن است ، كشتار ، دامن زدن به درگيريهاي فرقه اي و ايجاد جنگ داخلي .



وي براي سرپوش گذاشتن بر حمايتهاي تسليحاتي مستمر غرب به ويژه آمريكا و انگليس از رژيم صهيونيستي براي جنگ افروزي در لبنان و تنش آفريني در منطقه، ايران را به حمايت تسليحاتي از حزب الله و حمايت مالي از حماس متهم كرد و سوريه را نيز حمامي حزب الله خواند كه به رهبران اين گروه پناه مي دهد .



بلر دراين سخنراني با تاكيد بر تجديد نظر در استراتژي غرب درمبارزه با افراط گرايي اظهارداشت كه بايد خودمان را متعهد كنيم كه در استراتژي خود در شكست كساني كه ما را تهديد مي كنند، يك رنسانس كامل به وجود بياوريم .

نخست وزير انگليس بدون اشاره به سياستهاي تبعيض آميز غرب به ويژه انگليس در قبال مسلمانان وديگر اقليتها گفت : قوسي از افراط گرايي در سرتاسر خاورميانه امتداد يافته و به كشورهاي معيني كه در خارج از اين منطقه هستند رسيده است . براي شكست آن ما نيازمند اتحادي ميانه هستيم كه آينده متفاوتي را كه در آن مسلمانان ، يهوديان ، مسيحيان و كشورهاي عربي و غربي، كشورهاي در حال توسعه و ثروتمند را مي توانند در صلح و هماهنگي با يكديگر به پيشرفت مي رسد،رقم خواهد زد .



وي همچنين هشدارداد: بدون تجديدنظر در دستوركارجهاني گسترده تر مبارزه با فقر، تغيير شرايط آب و هوايي ، تجارت و

خاورميانه، مبارزه با افراط گرايي با شكست روبرو خواهد شد.



نخست وزير انگليس با بيان اينكه هدف محركي كه درگيريها را آغاز كرد، مشخص است، در دفاع از اسرائيل و محكوميت مقاومت اسلامي لبنان گفت :"درگيري در خاورميانه هرج و مرج ، اختلاف نظر و خونريزي كه مقابله به مثل اسرائيل را بر انگيخت و سبب شد و اين درگيريها عليه كساني كه تجاوز را آغاز كردند، نخواهد بود ، بلكه عليه كساني خواهد بود كه از آن حمايت مي كنند."



وي درباره امكان پايان بحران در خاورميانه بدون اشاره به سنگ اندازي آمريكا و انگليس در برابر تلاشهاي جامعه بين المللي براي توقف تجاوزات اسرائيل به لبنان اظهار داشت : امكان پايان بحران در خاور ميانه با يك چشم انداز بلند مدت و بهتر وجود دارد كه به خاطر موفقيت اعتدال در خاورميانه است .

توني بلر درباره مبارزه بين ميانه روي و آنچه كه وي آن را اسلام ارتجاعي ناميد، گفت :"ما در مبارزه با افراط گرايي جهاني برنده نخواهيم شد مگر آنكه به سطح ارزش آن به اندازه زور برسيم و انصاف و عدالت خودمان را در به كارگيري اين ارزشها به جهان نشان دهيم . ما در واقعيت از دنبال كردن چيزهايي كه درست است، دور هستيم .



بلردر داخل انگليس با انتقادات زيادي به سبب همراهي با سياستهاي جنگ طلبانه آمريكا در جهان و حمايتهاي آشكار از جنگ افروزي اسرائيل در منطقه روبرواست.