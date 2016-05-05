داود اوغلو در اعتراض به دخالتهای اردوغان استعفا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «احمد داوداغلو» نخست وزیر ترکیه از کمیته مرکزی حزب عدالت و توسعه خواسته تا با برگزاری کنفرانسی، یک رئیس جدید برای این حزب برگزیند.

بر اساس گزارش این شبکه عرب زبان، این اقدام داوداغلو خود گویای استعفای وی از سِمَت نخست وزیری و ریاست حزب عدالت و توسعه است.

الجزیره در ادامه تصریح کرده است: اقدام اخیر داوداغلو در اعتراض به دخالت های «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در امور دولت و حزب عدالت و توسعه صورت گرفته است.

این شبکه عرب زبان همچنین آورده است: قرار است «احمد داوداغلو» به منظور تعیین زمانی برای برگزاری نشست فوق العاده جهت انتخاب رئیس جدید حزب عدالت و توسعه امروز پنجشنبه با رهبران این حزب جلسه ای را برگزار کند.

الجزیره همچنین می افزاید: درخواست داوداغلو برای برگزاری نشستی فوری به منظور تعیین رئیسی جدید برای حزب عدالت و توسعه به دنبال اختلافات گسترده میان وی و رجب طیب اردوغان پیرامون اختیاراتشان صورت گرفته است.

این در حالی است که منابع نزدیک به نخست وزیر ترکیه استعفای داوداغلو از سِمَت خود را بعید ندانسته و اعلام کردند که اختلافات میان او و اردوغان پیرامون اختیارات آنها است.

گفتنی است، داوداغلو و اردوغان شب گذشته نشست مشترکی با یکدیگر برگزار کردند که یک ساعت و نیم به طول انجامید. این نشست در نهایت به نتیجه ملموسی منجر نشد و هیچ بیانیه رسمی پس از پایان آن صادر نشد.