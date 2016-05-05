اساتید و نشردهندگان فرهنگ مهدوی بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ظهر پنجشنبه در جمع اساتید و نشردهندگان فرهنگ مهدوی بوشهر ضمن تبریک فرا رسیدن عید مبعث اظهار داشت: پیامبر اسلام (ص) در دوران عمر پربرکت خود پس از بعثت با مشکلات و فراز و نشیب های متعددی روبرو شدند.

حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی اضافه کرد: پیامبر اسلام (ص) در دوران قبل از بعثت در جامعه ای غرق در جهالت و گمراهی به عنوان یک چهره برجسته مطرح بودند و توانستند با عبودیت ارتباطشان را با خداوند حفظ کنند.

وی خاطرنشان کرد: خداوند هم قلب پیامبر اسلام (ص) را پاکترین قلب ها و روح آن حضرت را مرتفع ترین روح ها دانستند و حضرت محمد (ص) را به عنوان خاتم الانبیاء برگزیدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: در بعثت دو مسیر مبارزه با جهالت و تبیین رسالت الهی بر عهده پیامبر (ص) بود که با حسن تدبیر و اخلاق رحیمانه به خوبی از پس این دو رسالت الهی برآمدند.

وی افزود: سه رسالت مهم پیامبر اسلام (ص)، تلاوت آیات الهی بر بندگان و آشنا کردن آنان با سخنان الهی که بر ایشان نازل می شد، تزکیه بندگان برای نجات از گمراهی و هدایت به سوی صفات کامله و ایجاد نهال حکمت در دل انسان ها و دعوت آنان به خداپرستی بود.

به همت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود استان بوشهر جشن مبعث حضرت رسول (ص) در سالن شهید آوینی تبلیغات اسلامی استان بوشهر برگزار شد و در خاتمه آن از اساتید و نشردهندگان فرهنگ مهدوی بوشهر تجلیل به عمل آمد.