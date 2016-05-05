آشتیان در اردیبهشت طبیعت میزبان آئین سنتی سمنوپزان شد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: آئین سمنو پزان به عنوان یک رسم سنتی در سراسر كشور همزمان با فرارسیدن سال نو انجام می شود اما در آشتیان به سبب منتسب دانستن این آئین به حضرت فاطمه زهرا (س) در طول روزهای سال نیز سمنو پخت می شود.

برگزاری آئین بزرگ سمنوپزان شهرستان آشتیان امسال همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم(ص) برای سومین سال متوالی با حضور گسترده مردم این شهر و گردشگران و بازدیدکنندگان همراه شد.

به گفته علیرضا امیری، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان آشتیان، طی این آئین در ۲۰ دیگ سمنو با گنجایش ۴۰۰ كیلوگرم گندم و دو تن آرد برای حدود شش هزار نفر، سمنو طبخ می شود.

برنامه های فرهنگی به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم(ص)، برگزاری نمایشگاه محصولات و صنایع دستی، اجرای بازی های بومی و محلی و مولودی خوانی از برنامه های جانبی این آئین سنتی دو روزه است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سمنو یکی از اجزای اصلی و نماد خیر و برکت در سفره هفت سین است و در همه کشورهایی که نوروز را جشن می گیرند سمنو طبخ می شود.

سیدمحمد حسینی تصریح کرد: پخت سمنو در شهرستان آشتیان سابقه دیرینه دارد و از دیرباز کشاورزان پس از برداشت محصول و به شکرانه محصول خود، این سنت حسنه را برپا می کردند.

وی اضافه کرد: این مراسم در سالیان نزدیک نیز در منازل مردم به صورت خودجوش برگزار می شده و مردم با نام حضرت زهرا (س) این سنت حسنه را زنده نگه داشته اند.

حسینی بیان کرد: اجرای موسیقی سنتی و بازی های بومی و محلی، برپایی غرفه صنایع دستی، خوشنویسی، غرفه های سلامت و کتاب و کودکان، نقاشی، آشپزی و جنگ شادی از دیگر برنامه های در حال اجرا در سومین جشنواره سمنوی آشتیان است.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: این برنامه مردمی بوده و با تلاش و همکاری مشترک دستگاه های اجرایی شهرستان آشتیان در حال برگزاری است.

به گفته حسینی، ثبت آئین سنتی پخت سمنوی شهرستان آشتیان در فهرست آئین های ملی، در دست بررسی و اقدام است.